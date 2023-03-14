確診男揮刀狂砍3女護理師 高院減刑改判理由曝光

洪男確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）住進醫院，因不滿被制止離開病房，竟砍傷3名女護理師，高等法院今依殺人未遂罪判他9年4月徒刑。（資料照）

2023/03/14 15:23

〔記者楊國文／台北報導〕63歲洪姓男子前年確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），住進新北市雙和醫院負壓病房期間，持水果刀瘋狂攻擊3名女護理師，一審依3個殺人未遂罪判刑12年6月，但高等法院認定洪應涉2個殺人未遂罪、1個傷害罪，且是持檳榔刀犯案非水果刀，刑度大減，今減刑改判為9年4月；還可上訴。

高院判決指出，洪男是持檳榔刀，而非一審認定的水果刀，朝施姓及陳姓護理師身體要害部位刺擊，在2人接連倒地，以腳踢、手擋方式閃避後，洪仍未停止攻擊，可以認定洪對施姓、陳姓女護理師具殺人的不確定故意，已觸犯2個殺人未遂罪。

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另外，洪持檳榔刀刺擊蔡姓女護理師，導致她倒地，上腹部遭洪持利刃劃過受傷，審酌受傷部位大小、下手輕重、攻擊部位與行兇中轉移目標（洪轉而攻擊留在現場的陳姓護理師）等綜合判斷，只能認定涉犯傷害罪，並非一審認定的殺人未遂罪。

高院也指出，洪和律師抗辯，洪犯案時有譫妄、意識錯亂、認知障礙等情形，應符合刑法第19條減刑要件，但依一審送請醫院鑑定結果，認定洪當時辨識能力並無缺損或降低情形，並無刑法第19條減刑的適用。

高院綜合認定，洪對施姓、陳姓女護理師共犯下2個殺人未遂罪、醫療法第106條第3項之罪，對蔡姓護理師的犯行乃傷害罪、醫療法第106條第3項之罪，此3罪各依想像競合犯從一重的2個殺人未遂罪，分別判刑7年4月、8年徒刑，及傷害罪判刑7月，判應執行刑9年4月。

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