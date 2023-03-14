故宮國寶數位圖檔外流淘寶賤賣 調查局立案實地勘查電磁紀錄

為釐清故宮國寶數位圖檔外流的真相，調查局已立案，資安工作站及台北市調查處今已赴故宮，勘查相關系統電磁紀錄，追查典藏圖檔外流疑點。（資料照）

2023/03/14 14:07

〔記者錢利忠／台北報導〕國立故宮博物院驚傳疑有數千件國寶、多達10萬張的數位典藏圖檔遭駭，以致珍貴的數位圖檔外流至中國淘寶網上販售；行政院長陳建仁今於立院答詢時，坦承「確實有圖檔外流」。為釐清國寶數位圖檔外流的真相，調查局已立案，資安工作站及台北市調查處今已赴故宮，勘查相關系統電磁紀錄，追查典藏圖檔外流疑點。

針對數位典藏圖檔外流一事，故宮今天發新聞稿聲明，指2022年6月間，發現有該院所藏高階圖檔等外流情形，政風室於去年8月12日啟動行政調查，調查報告於今年1月3日核定。

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故宮指出，政風室調查報告包括，該院為數位典藏公開化，由數位資訊室林姓承辦人以自行開發影像轉換程式進行自動化降階處理後，開放於數位典藏系統；相關作業因資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差，承辦人員將資料移至公務系統中可提供對外服務的伺服器（非個人電腦），造成院外有心人士得以使用工具軟體或拼圖軟體等方式，操作讀取局部的高階圖檔後，加以拼接存取。

故宮政風室調查報告提及懲處內容，今年2月16日，經「專業人員考核委員會112年度第2次會議」討論後，決議記林姓研究人員申誡1次。

關於檢討改善方向，故宮指出，已於去年底完成文物高階圖檔自動上傳、下載及轉檔機制的系統建置，所有相關使用申請調檔下載，均採內部封閉式儲存設備，以及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流的風險。有關網路平台相關資料下架方面，擬洽法律顧問向淘寶網、書格網等平台提出下架主張，或進一步提出訴訟，以維護故宮的權益。

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