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    吃不到早餐向店家咆哮扔拖鞋 警方稱將通知女子到案

    徐女疑買不到早餐，朝店內丟拖鞋洩憤。（擷自「爆料公社」）

    徐女疑買不到早餐，朝店內丟拖鞋洩憤。（擷自「爆料公社」）

    2023/03/14 14:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子6日到北區一家早餐店用餐，疑不滿早餐賣完吃不到，先是對著店家咆哮，接著竟直接將拖鞋扔進店內洩憤，店家昨晚將影片上傳到臉書社團控訴，直說此舉實在太誇張並報案，警方表示，將通知該名滋擾店家的女子到案，依違反社會秩序維護法查辦裁罰。

    台中市第二分局永興派出所當天清晨7點接獲報案，轄內大德街上有名女子於早餐店門口對店員大吼大叫，並將拖鞋丟擲進店內，影響店家營業而報警求助，警方立即派員趕赴現場，惟員警到場時，該名女子已騎乘機車離開現場，經調閱週邊監視器查證，發現一部重機車涉案。

    經透過車牌查出涉案人是31歲的徐姓女子，疑不滿早餐售完吃不到，為此心生不滿丟鞋洩憤，由於現場無造成任何損害，店家當時暫不予追究，卻在昨晚突然PO網並附上影片表示，當天告之客人已完售，沒想到該女子竟回家拿拖鞋來丟，好在沒有傷及員工和客人，已通知警方不排除提告。

    警方今天表示，徐女脫序行為已違反社會秩序維護法第87條加暴行於人者，可處1.8萬元以下罰鍰，將通知徐女到案說明，以釐清案情，並將告誡不得任意滋擾店家。

    警方呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

    徐女扔擲拖鞋後隨即騎車離去。（擷自「爆料公社」）

    徐女扔擲拖鞋後隨即騎車離去。（擷自「爆料公社」）

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