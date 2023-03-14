日籍女遊客護照忘在計程車上險無法登機 警火速送到機場

警方幫忙送回護照。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/14 12:59

〔記者王冠仁／台北報導〕50歲日籍女遊客中島來台旅遊數天後，從台北市搭計程車前往桃園機場準備搭機返國，但不慎將護照遺忘在計程車上；計程車司機事後發現，但已返回市區，只好將護照送到派出所。派出所員警一查，發現距離她航班起飛還有一段時間，火速將護照送到機場，順利幫助她登機返鄉。

北市警大同分局今天發布新聞，表揚處理此案得宜的員警，同時也呼籲民眾搭乘計程車時，務必記錄所搭乘的車號，下車前要再三確認隨身物品是否都有帶走。

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日前有一名計程車司機，在中午過後跑到大同分局延平派出所，他告訴值班員警，在車上撿到一本護照，可能是剛才叫他車子前往桃園機場的日本旅客所遺落。員警檢視護照與相關資料，發現這名女遊客預計搭乘當天下午3時25分的班機。

員警發現距離航班起飛仍有一小段時間，趕往桃園機場應該來得及，於是備勤警員謝沛龍立即驅車趕赴桃園機場，順利在機場內找到她送還護照。她當時已經發現護照不見、急得像熱鍋上的螞蟻，想不到沒多久護照居然自動送上門，開心的說不出話。

中島多次表示要補貼警方往來機場的交通費，還提到這次來台感受到台灣人的善良熱情。在登機前，她還回頭向謝員說「台日友好、我愛台灣」，對警方的高效率十分感動，警方也順利完成一樁國民外交。

中島開心向警方揮手致意。（記者王冠仁翻攝）

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