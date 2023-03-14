八仙塵爆棒球隊長求償 高院判呂忠吉等連帶賠677萬、八仙免賠

高院今宣判八仙塵爆求償案，判主辦單位玩色、瑞博公司和負責人呂忠吉須連帶賠償全身多達55％二、三級燒傷的前高中棒球隊長陳麒晉477萬元、父母各100萬元，八仙不必賠償。可上訴。圖為陳麒晉開球。（資料照）

2023/03/14 13:21

〔記者楊國文／台北報導〕八仙樂園8年前發生塵爆造成15死、484傷意外，其中，前桃園農工棒球隊隊長陳麒晉遭火吻造成全身多達55％的二、三度燒傷，一審判決主辦單位玩色創意、瑞博國際兩公司和負責人呂忠吉應連帶賠償陳477萬多元、陳的父母陳海峰夫妻各100萬元共677萬多元，租借場地的八仙公司則不必賠償，陳家不服上訴，指控八仙公司亦有過失，應負連帶賠償責任，高等法院今維持一審判決結果，玩色、瑞博2公司和負責人連帶賠償677萬元，八仙非活動共同主辦人，八仙董事長陳柏廷、胞姊總經理陳慧穎均不必連帶賠償，可上訴。

陳麒晉的父親陳海峰是前中職裁判，陳麒晉就讀桃園農工時，曾以隊長身份率隊拿下隊史首座高中聯賽棒組冠軍，雖在塵爆意外受傷，但經過密集復健，已重新開始摸棒球，希望未來和父親一樣，擔任棒球裁判一職。

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2015年6月27日，玩色創意、瑞博國際公司在八仙樂園中的「快樂大堡礁」、「艷陽萬阿密」等區域，舉辦「彩色派對」，由於色粉噴灑濃度過高及主辦單位未能有效防止高溫電腦燈與色粉接觸，發生粉塵爆炸，最後釀成15死484傷的死傷意外。

玩色、瑞博兩家公司負責人呂忠吉事後被依業務過失致死罪判處最高刑度5年定讞，呂已入獄服刑。此外，被害人控告時任八仙公司董事長的陳柏廷等11人過失致死罪，均獲不起訴處分。

民事部分，逾400名死者家屬與傷者，委託消基會提起團體訴訟，或各自委託律師，向玩色、瑞博、呂忠吉及八仙樂園等對象求償，分別在一、二、三審法院審理中。

這起重大公安意外中，許多傷者是學生、20多歲的年輕人，本案受傷者陳麒晉在塵爆意外造成全身多達55％的二、三度燒傷、吸入性灼傷、體表面積合併疤痕組織增生等傷害，陳和父母提告求償，士林地院判主辦單位玩色創意、瑞博國際兩公司和負責人呂忠吉應連帶賠償陳477萬多元、陳的父母各100萬元共677萬多元，租借場地的八仙公司、舞台設計公司均不必賠償。

陳家不服提起上訴，玩色、瑞博公司和呂忠吉均未上訴。

高等法院審理後，今判決駁回，玩色、瑞博2公司和負責人呂忠吉須連帶賠償陳麒晉、及其父母共677萬元，八仙公司因非活動共同主辦人，八仙董事長陳柏廷、胞姊總經理陳慧穎均無執行職務違反法令致損害他人情形，及舞台設計公司等，均不必連帶賠償。可上訴。

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