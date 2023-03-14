高市警查車手集團攻堅透天厝，意外槓上開花搗破線上博弈機房。（民眾提供）

2023/03/14 12:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大今天宣布瓦解藏身楠梓的大型博弈機房，疑為世足賽大賺一筆而設，警方追查陳姓男子為首的車手集團時，意外破獲博弈機房，一舉逮捕9名嫌犯，查扣贓款4萬7500元、金融卡17張、點鈔機等，自博弈帳冊中得知賭金逾800多萬元，所幸該機房設立不到3個月，就被警方破獲瓦解。

據了解，被害人郭姓男子誤信網路投資基金，還抵押房子最後一搏，結果慘遭詐騙1700多萬元，他報警求助，刑大偵三隊鎖定車手頭陳男（27歲），會同左營分局兵分多路攻堅，帶回陳男、彭男（26歲）、潘男（25歲）、張男（26歲）、許男（72歲）等嫌，意外發現陳嫌等人在透天厝內，還隱藏了線上博弈機房，原來車手只是陳嫌的兼差。

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據調查，主嫌陳男等人主要做線上博弈機房，兼差當假投資股票、基金真詐財的車手，該集團利用社群軟體（臉書、IG、LINE）散布高獲利股票投資訊息，吸引民眾進入該集團所架設的股票投資平台，為取信被害人，透過平台操作及話術，讓被害人誤以為獲利16％，以為可以獲利領出，對方卻要求支付600多萬元「手續費」，柯男才驚覺被騙了1700萬元。

高市警方組成專案小組，攻堅陳男楠梓區透天厝住宅，裡面竟擺滿6組電腦，16支手機接單下賭，意外查獲線上博弈賭博機房，訊後依詐欺罪、賭博罪、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並擴大追查另一組詐騙集團。

高市警查車手集團攻堅透天厝，意外槓上開花搗破線上博弈機房。（民眾提供）

高市警查車手集團攻堅透天厝，意外槓上開花搗破線上博弈機房，查扣大批電腦、現金及點鈔機。（記者黃良傑攝）

高市警查車手集團攻堅透天厝，意外槓上開花搗破線上博弈機房，查扣大批電腦、現金及點鈔機。（記者黃良傑攝）

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