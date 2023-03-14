網路霸凌是否除罪化? 大法官開言詞辯論

憲法法庭3月14日進行誹謗除罪化言詞辯論。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/14 12:17

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官第509號解釋宣告刑法第310條的誹謗罪合憲，歷經23年，網路霸凌日趨嚴重，惟本屆大法官仍認誹謗罪有侵害言論自由的疑慮，再度受理釋憲，並於14日召開言詞辯論。聲請人之一的中正大學教授盧映潔主張強制道歉都已違憲，誹謗罪更應除罪；刑法主管機關法務部則呼籲，除罪與否應尊重立法者的選擇。

盧映潔2013年在臉書點名同校犯罪防治學系副教授陳慈幸「像紅衛兵一樣」，被依誹謗罪判拘40日確定。盧映潔不服，聲請釋憲，主張民事判決的「強制道歉」都已被宣告違憲，以刑罰來干預甚至是禁止人民發表言論的誹謗罪，更是侵害憲法保障的言論自由。

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盧映潔表示，受到誹謗而名譽受損者，可依民法第195條第1項規定求償，透過民事手段，無論是精神損害賠償或其他適當措施，相較於刑罰，更有達到回復名譽效果，透過刑罰並不是較小侵害的手段。

盧映潔主張，誹謗罪的存否，與是否能遏制網路霸凌並無直接關係；而假新聞與一般言論涉及毀損他人名譽的情形，亦不能同等視之。她認為，對於網路霸凌或假新聞的嚴重性，應以專法或其他法律規範管理，故把誹謗罪除罪化等同於網路霸凌或假新聞無法可管，是一種謬論。

本案除了盧映潔，尚有朱長生、林郁紋、陳易騰、蕭絜仁等人聲請釋憲，主張誹謗罪牴觸人身自由、言論自由、比例原則、法律明確性原則、平等原則及恣意禁止原則。憲法法庭整理兩大爭點，第一是誹謗罪是否侵害言論自由；第二為509號解釋有無變更或補充必要。

法務部說明，名譽權、隱私權及言論自由若發生衝突，解決之道是「立法優位」，即尊重立法形成權，非一概認為違憲，509號解釋已針對誹謗罪進行嚴格合憲性解釋，必須要有真實惡意、明知不實、重大輕率而不知，再加上經驗論理依據個案事實綜合認定，才可能成罪，已兼顧基本權保障。

法務部強調，誹謗罪符合比例原則，外國亦有相關立法例，且現今時空環境，更需要以刑事處罰遏止誹謗言論，誹謗罪並未侵害憲法保障的言論自由，亦未違反法律明確性、平等及比例原則。

509號解釋揭示，國家應盡量維護人民的言論自由，才能發揮實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動等功能，惟為兼顧個人名譽、隱私及公共利益，法律可合理限制言論自由。若行為人能證明發言內容為真實，或依證據資料可認有相當理由確信其為真實，即不能以誹謗罪處罰；而檢察官或自訴人於訴訟程序中，亦應舉證行為人「故意毀損」他人名譽。

法界認為，誹謗除罪化可有效保障人民的言論自由與新聞自由，增加意見市場的活絡姓；但近年來科技演變迅速，誹謗行為從過往的耳語進階到網路社群，讓許多人透過匿名帳號攻擊他人，形成網路霸凌或假訊息，若失去刑事手段，被害人將無法找到加害人，遑論民事求償。兩者間如何權衡，大法官要挑戰立法權，直接宣布違憲?或採尊重立場，只嚴格限縮誹謗罪的適用空間?除了學理上的論證，還要回歸現實社會的脈絡，為憲政上的難題。

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