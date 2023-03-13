初級急救救護員證照才到手 義消副小隊長用哈姆立克法救回女兒

桃市消防局第三救災救護大隊大竹分隊義消副小隊長呂紹敏（左）演練哈姆立克急救法的施救步驟。（記者陳恩惠翻攝）

2023/03/13 21:13

〔記者陳恩惠／桃園報導〕根據衛福部統計，事故傷害是台灣嬰幼兒主要死因，其中「異物梗塞、窒息」高居首位，而孩童意外事故頭號殺手就是「異物梗塞」。桃市消防局第三救災救護大隊大竹分隊義消副小隊長呂紹敏去年11月剛完成「初級急救救護員（EMT1）」訓練並取得合格證，對於能習得「哈姆立克法」一技傍身，讓他能在寶貝女兒吃糖噎住之際，及時將孩子從鬼門關救回一命相當有感。

呂紹敏回憶，上月23日下午，他依例去接六歲讀幼稚園大班的大女兒放學，父女倆到家後待在客廳，他滑手機，女兒則坐在離他3步遠沙發翻書包，拿出同學生日發送的糖果邊吃邊看卡通，不一會兒，女兒突然跑到跟前頻頻作出嘔吐動作，他急得連連詢問「卡住喉嚨嗎？能呼吸嗎？」女兒先是點點頭，然後再搖頭時，因為缺氧的關係，眼眶中滿是淚水。

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「連做3次讓我很懷疑人生！」呂紹敏說，當下他嚇得跳起來，將女兒反過身直覺地施行哈姆立克法，由於為人父的心急與恐懼，雖然一手握拳，拳眼抵住女兒肚臍上緣的劍突尖端下方的標準動作，卻因幼童體重過輕，讓他無法抵住固定，錯將女兒整個抱起，連續施行2次見她還是沒吐異物，趕緊再做第3次，直到孩子弓著身才順利地吐出異物。

當卡在喉部的硬糖混著鼻血一起噴出，女兒終於能放聲大哭地剎那，呂紹敏感到後怕，隨即抖著向大竹消防分隊學長求救。「學長，我的哈姆立克是不是做得不對？為什麼我女兒除了吐出異物，還會噴鼻血？」所幸寶貝女兒送醫後，並無大礙，研判可能是硬物刮傷食道所致，經此事件後，他將強烈向消防分隊長建議，除了CPR和AED外，既能救人也能自救的哈姆立克法也應該列入向宣導項目中，才能在危急時刻，協助身邊需要幫助的人。

大竹分隊長林羿欣說，呂副小隊長平日從事家電裝設維修工作，常常熱衷回饋社會，在269旅當兵同梯引介，有意協助消防救災並於2019年6月投入大竹義消行列，除協助火場救災勤務，也常幫隊上修繕家電。去年10月間有機會參加消防局舉辦EMT1初級緊急救護技術員的40小時密集訓練，同年11月取得證照，沒想到真的將所學用派上用場。

林羿欣提醒，當身旁有人突然無法發出聲音、表情痛苦，並指著喉嚨或作嘔，有很大的可能是異物梗塞，若未馬上協助排出，易造成窒息缺氧，嚴重至意識昏迷，此時應立即撥打119並實施哈姆立克法。此外針對急救知識及救護技能更新，鼓勵民眾也可以至就近消防機關詢問，免費學習急救技能，守護家人寶貴的生命。

根據桃園市消防局統計資料，取得初級救護技術員EMT-1合格證的消防員有72人、義消有394人，可以依照需求給予氧氣或是緊急接生；取得中級救護技術員EMT-2合格者有1295人、義消52人，可以給予患者靜脈注射也就是打點滴；取得高級救護技術員EMT-P合格者有207人、義消10人，能做的處置個單位不同，常見的有氣管插管以及給予強心針以及抗心律不整等等急救藥物，訓練時數分為40、280及1280小時。

呂紹敏還原6歲寶貝女兒遭噎住時，他當下直覺進行哈姆立克法，也因為「為父的害怕」讓他連續施行3次才讓女兒將喉部的糖果吐出，孩子大哭地剎那間，才讓他感到害怕。（記者陳恩惠翻攝）

呂紹敏認證，除了CPR和AED外，強烈建議消防分隊也該將「哈姆立克法」列入宣導項目，既能救人也能自救。（記者陳恩惠翻攝）

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