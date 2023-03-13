貧婦遭姪子連累欠稅無力還 執行官出手相助

行政執行署台南分署人員捐助欠國家稅款無力還、生活清苦的姜姓婦人（右二）。（行政執行署台南分署提供）

2023/03/13 17:10

〔記者王俊忠／台南報導〕66歲的姜姓婦人，因滯欠牌照稅、交通違規罰款等國家稅款14萬7千多元沒有還，行政執行署台南分署執行官調查得知是姜女姪子以其名義買車，欠下這些稅罰款，她身體差、動手術，先生中風無法工作，夫妻僅靠每月3千元國民年金度日，生活清苦。執行人員除通報社政單位、並透過愛心社捐送5千元慰問金。

姜婦滯欠使用牌照稅及其罰鍰、汽車燃料費、公路法罰鍰、交通違規罰鍰、高速公路通行費及強制汽車責任保險法罰鍰等，逾期未繳納，被南市府財政稅務局等移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠新台幣14萬7345元。

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台南分署表示，姜女在今年3月2日到場表示其姪子以她的名義購買車輛，未繳納上述欠款，早先她有每月繳納5000元，但因2022年9月間脊椎動大手術，還在復健中，無法工作。執行人員於3月8日至姜女住處訪查，姜女說，目前一家人住在鐵皮屋內，每月租金6000元，其先生中風後，手無法施力、不能工作，夫妻兩人以每月領取的國民年金約3000元供作生活費；而家裡的兒、女已過世，另需照顧1名讀小學五年級的孫女，小孫女有申請低收入戶補助每月5000元，但每月收入扣掉租金後所剩不多，生活困頓。

執行人員得知後，除通報台南市府社會局及轉介慈善機構，本於執行有愛、公益無礙，通知台南分署愛心社，今（13）日由分署長吳祚延親自到姜女家裡表達關心之意，並代表愛心社致贈慰問金5千元及愛心物資。

吳祚延說，秉持「關懷弱勢，執行有愛」的同理心，鼓勵執行同仁在執行業務過程中，主動關懷生活陷入困境的弱勢義務人，伸出援手，並轉介社會局、慈善團體等適合的社福機構，適時給予生活上的協助。

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