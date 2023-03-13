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    錯過集合時間……8旬翁獨自爬南子吝步道失聯一整夜 搜救中

    救難人員兵分三路搜尋，但仍未見老翁蹤跡。（記者吳昇儒翻攝）

    救難人員兵分三路搜尋，但仍未見老翁蹤跡。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/03/13 16:49

    〔記者吳昇儒／新北報導〕80歲李姓老翁昨日原與山友相約要攀爬新北市九份區黃金八陵，但因遲到未跟其他人會合，便獨自上山，晚間9時許，打電話向妻子表示自己在南子吝步道迷了路，隨即失聯，其妻趕緊通報119協尋。消防隊員漏夜搜尋至今，並無所獲，將持續進行搜救行動。

    新北市消防局昨日晚間9時26分接獲通報後，立刻派遣第六大隊、汐止中隊、瑞芳、九份及秀峰分隊，11車41人次進山救援，以最後發出訊息的基地台周邊進行搜索，但直至今日清晨4時10分，都沒有發現老翁蹤影。

    今日上午，搜救部隊稍作整頓後，再次兵分3路上山搜尋，但卻未發現老翁蹤跡，擔心昨日深夜大雨加上溫度急降，對於老翁身體狀況非常不利，將持續搜救，希望能早點尋獲李翁蹤跡。

    新北市消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，從事登山活動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或做緊急處置。尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，才能讓救援能量快速到位，如此增加獲救機會！

    如不慎迷路一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，以「沿原路走」、「往稜線走」、「求救並等待救援」的原則處理，將可大幅提升獲救的機率。

    救難人員兵分三路搜尋，但仍未見老翁蹤跡。（記者吳昇儒翻攝）

    救難人員兵分三路搜尋，但仍未見老翁蹤跡。（記者吳昇儒翻攝）

    救難人員兵分三路搜尋，但仍未見老翁蹤跡。（記者吳昇儒翻攝）

    救難人員兵分三路搜尋，但仍未見老翁蹤跡。（記者吳昇儒翻攝）

    救難人員兵分三路搜尋，但仍未見老翁蹤跡。（記者吳昇儒翻攝）

    救難人員兵分三路搜尋，但仍未見老翁蹤跡。（記者吳昇儒翻攝）

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