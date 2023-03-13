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    首頁　>　社會

    驚險！導航誤設汽車模式 女騎士誤闖國道驚魂

    有民眾在臉書貼文，3月11日晚上7點半左右，國1南下靠近湖口/新豐出口前，外側轎車閃黃燈護送著一輛機車。 （擷取自臉書社團《新竹爆料公社貼文》）

    有民眾在臉書貼文，3月11日晚上7點半左右，國1南下靠近湖口/新豐出口前，外側轎車閃黃燈護送著一輛機車。 （擷取自臉書社團《新竹爆料公社貼文》）

    2023/03/13 10:20

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道1號南下新竹湖口路段，3月11日晚上7點半左右，出現一輛機車行駛路肩，嚇壞用路人；國道公路警察局第二公路警察大隊表示，當下獲報後立即協助騎士安全離開國道，經查該女姓騎士因導航誤設汽車模式而誤闖國道。

    有民眾在臉書社團《新竹爆料公社貼文》，3月11日晚上7點半左右，國1南下靠近湖口/新豐出口前，外側轎車閃黃燈護送著一輛機車。

    國道警方表示，當下獲報後，立即派巡邏車於下湖口交流道出口處攔截，經了解，得知該女姓騎士因為導航誤設汽車模式，誤闖國道，員警當下協助該名騎士安全離開國道，後續並將依規定開罰，依據《道路交通管理處罰條例》規定，機車違規行駛高速公路，將被處以3000元至6000元罰鍰。

    警方呼籲，國道上車速非常快，騎士一旦發現誤上國道，建議儘快就近停靠車道外路肩，並開啟方向燈警示後方車輛注意，絕對不可再繼續移動或騎車，以避免發生危險，保護自身安全，並且撥打「1968專線」、「110」或利用「1968 App」的「警政報案」通知高公局交控中心，或國道高速公路警察局協助引導安全離開國道。

    有民眾在臉書貼文，3月11日晚上7點半左右，國1南下靠近湖口/新豐出口前，外側轎車閃黃燈護送著一輛機車。 （擷取自臉書社團《新竹爆料公社貼文》）

    有民眾在臉書貼文，3月11日晚上7點半左右，國1南下靠近湖口/新豐出口前，外側轎車閃黃燈護送著一輛機車。 （擷取自臉書社團《新竹爆料公社貼文》）

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