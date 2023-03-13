明仁會高調春酒牽連 台北警方漏夜掃蕩信義區幫派圍事夜店

台北市警方動員大批警力前往有治安疑慮及幫派圍事的夜店臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/13 06:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫明仁會上週在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，找來170名旗袍辣妹列陣迎賓，營造豪奢排場，引發社會譁然，警政署長黃明昭震怒，通令全國警方即起針對幫派圍事場所，進行大規模掃蕩，北市信義警週日晚間動員大批警力，前往轄區夜店臨檢並實施威力掃蕩。

信義商圈大型夜店等娛樂場所，假日期間人潮眾多，極易因酒精催化衍生糾紛，甚至聚眾鬥毆等社會治安事件發生，上週六凌晨信義夜店區域有兩派人馬酒後鬥毆，附近守望員警發現後，召來支援警力，才將滋事份子全都帶回派出所偵辦，昨晚警方即動員大批警力前往夜店區域臨檢，展現警方執法威信。

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昨晚10時，信義分局動員所屬5個派出所及警備隊、交通隊警力，另由市警局支援的刑警大隊、保安大隊及少年隊共計80名警力，由分局長陳炯志帶隊，針對轄區幫派經營、依附、圍事行業場所，執行威力掃蕩勤務。

凌晨3至6時夜店散場時，警方也動員組合式警力以區塊封鎖方式，防堵散場民眾滋事。警方指出，將持續檢肅掃蕩黑道幫派，並針對轄內潛藏治安隱憂，幫派堂口及依附寄生行業全面掃蕩，並運用第三方警政策略聯合稽查，阻斷經濟來源，不容黑道猖獗橫行，以展警方維護治安決心。

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台北市警方動員大批警力前往有治安疑慮及幫派圍事的夜店臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

夜店散場時，警方也以區塊封鎖方式，防堵散場民眾滋事。（記者姚岳宏翻攝）

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