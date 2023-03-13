為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    明仁會高調春酒牽連 台北警方漏夜掃蕩信義區幫派圍事夜店

    台北市警方動員大批警力前往有治安疑慮及幫派圍事的夜店臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市警方動員大批警力前往有治安疑慮及幫派圍事的夜店臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/03/13 06:06

    〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫明仁會上週在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，找來170名旗袍辣妹列陣迎賓，營造豪奢排場，引發社會譁然，警政署長黃明昭震怒，通令全國警方即起針對幫派圍事場所，進行大規模掃蕩，北市信義警週日晚間動員大批警力，前往轄區夜店臨檢並實施威力掃蕩。

    信義商圈大型夜店等娛樂場所，假日期間人潮眾多，極易因酒精催化衍生糾紛，甚至聚眾鬥毆等社會治安事件發生，上週六凌晨信義夜店區域有兩派人馬酒後鬥毆，附近守望員警發現後，召來支援警力，才將滋事份子全都帶回派出所偵辦，昨晚警方即動員大批警力前往夜店區域臨檢，展現警方執法威信。

    昨晚10時，信義分局動員所屬5個派出所及警備隊、交通隊警力，另由市警局支援的刑警大隊、保安大隊及少年隊共計80名警力，由分局長陳炯志帶隊，針對轄區幫派經營、依附、圍事行業場所，執行威力掃蕩勤務。

    凌晨3至6時夜店散場時，警方也動員組合式警力以區塊封鎖方式，防堵散場民眾滋事。警方指出，將持續檢肅掃蕩黑道幫派，並針對轄內潛藏治安隱憂，幫派堂口及依附寄生行業全面掃蕩，並運用第三方警政策略聯合稽查，阻斷經濟來源，不容黑道猖獗橫行，以展警方維護治安決心。

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

    台北市警方動員大批警力前往有治安疑慮及幫派圍事的夜店臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市警方動員大批警力前往有治安疑慮及幫派圍事的夜店臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

    夜店散場時，警方也以區塊封鎖方式，防堵散場民眾滋事。（記者姚岳宏翻攝）

    夜店散場時，警方也以區塊封鎖方式，防堵散場民眾滋事。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》明仁會效應 竹聯幫「竹堂」也取消春酒
    2023/03/12 09:40

    獨家》明仁會效應 竹聯幫「竹堂」也取消春酒
    黑幫飯店高調辦春酒惹議 高雄開第一槍「勸」業者退單成功
    2023/03/11 17:49

    黑幫飯店高調辦春酒惹議 高雄開第一槍「勸」業者退單成功
    黑幫春酒拚排場 宜蘭警局長深夜帶隊臨檢壓氣焰
    2023/03/09 03:45

    黑幫春酒拚排場 宜蘭警局長深夜帶隊臨檢壓氣焰
    黑幫春酒好囂張？170爆乳旗袍妹震撼 公關業者高調宣傳
    2023/03/08 10:22

    黑幫春酒好囂張？170爆乳旗袍妹震撼 公關業者高調宣傳
    竹聯幫明仁會桃園分會糾眾施暴、藏毒 刑事局逮20嫌
    2023/01/06 17:11

    竹聯幫明仁會桃園分會糾眾施暴、藏毒 刑事局逮20嫌
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播