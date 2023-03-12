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    你不孤單！台中騎士警察面前犁田受傷 秒被包圍連熊貓都來關心

    周男騎車自摔受傷，員警關心其傷勢。（警方提供）

    周男騎車自摔受傷，員警關心其傷勢。（警方提供）

    2023/03/12 20:13

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市周姓男子前天騎車自摔還被壓在機車下，巡邏車行經見狀趕緊掉頭協助時，直擊的其他機車也紛紛停車自動分工，除後方戒護並攙扶其起身，連外送員都來，周男因跌倒造成臂擦傷，雖表示會自行就醫，但對於身旁這群素不相識卻挺身協助的陌生人，也感到十分暖心。

    台中市第三分局立德派出所員警劉承學、林仕展，當天中午巡經轄內東峰公園時，發現50公尺外的興大路與台中路口外側車道有輛機車倒在地上，而騎士被壓在機車下方動彈不得，員警趕緊將巡邏車掉頭趕到現場時發現，不只是員警，目擊摔車過程的後方騎士也紛紛停車擋住來車，避免二次事故，並上前攙扶起34歲的周姓騎士。

    眾人關心詢問周男有無大礙，其中一位熱心騎士更是「時間就是金錢」的熊貓外送員，仍選擇以救人為優先，周男表示，剛才從興大路右轉台中路時，因為轉彎速度不慢，加上反射性閃避直行車輛，才會不慎摔倒，手臂上的擦傷他會自行就醫，不需要警方後續處理，也感謝現場熱心眾人的幫忙。

    警方提醒民眾，駕駛交通工具應養成防禦駕駛的觀念，紅燈轉綠燈時，先確認前方左右來車再起步，變換車道之前，先從照後鏡確認後方來車，再變換車道，最重要的還是放慢車速，預防突發狀況，十次車禍九次快，駕駛人若掌握上述原則，更可避免自身或其他用路人陷入危險，創造更安全友善的交通環境。

    直擊的其他機車紛紛停車，除後方戒護並攙扶其起身。（警方提供）

    直擊的其他機車紛紛停車，除後方戒護並攙扶其起身。（警方提供）

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