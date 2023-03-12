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    1顆肉圓代價高！ 彰化球迷搶免費美食 亂停機車先噴900元

    彰化縣政府今午發放爌肉飯、肉圓與紅茶，吸引爆滿民眾排隊，不料四周亂停車，違規停車情形相當嚴重。 （民眾提供）

    彰化縣政府今午發放爌肉飯、肉圓與紅茶，吸引爆滿民眾排隊，不料四周亂停車，違規停車情形相當嚴重。 （民眾提供）

    2023/03/12 15:46

    〔記者湯世名／彰化報導〕1顆肉圓代價900元！世界棒球經典賽昨晚台灣隊擊敗難纏的荷蘭隊，彰化縣政府今天中午在縣府廣場發放600份爌肉飯、400份肉圓與400杯紅茶，吸引爆滿民眾前往吃免驚，不料大家為了趕快排到好位子領好康，顧不得沒車位即亂停機車，縣府四周到處充斥違停的機車，警方據報派員到場取締，數十人趕緊衝去移車，最終仍有9人還沒享受到美食，就先因違停遭逕行舉發噴900元罰鍰，氣得直呼「美食沒吃到還被開單，好貴的肉圓」。

    今天中午在彰化縣政府廣場前發放爌肉飯、肉圓、紅茶，時間還沒到就有爆滿民眾排隊準備領取，導致縣府四周停滿機車，不少民眾顧不得機車違規停放，隨便把車停放後就衝往人群中排隊，希望能搶得先機大啖肉圓、爌肉飯。

    不料由於車輛亂停情形太過嚴重，彰化警分局接獲民眾檢舉後派員到場開單，主辦單位趕緊廣播通知民眾「警察來開單了，不要違規停車」，員警準備對違規停車的車輛開單，有不少民眾聽到廣播紛紛衝去移動車輛，但也有人因排隊許久，不甘心離開隊伍前往移車，仍心存僥倖或堅持到底不移車，因此遭員警開單告發。

    警方表示，會場四周禁止臨時停車處所起初違規停車情形相當嚴重，可能因為大家聽到廣播後趕緊移動車輛，經過統計，警方仍開出9張違規停車罰單，依道路交通管理處罰條例第56條，現場領罰單的每張罰鍰600元，逕行舉發則要繳交900元罰鍰，這9張罰單因車主都未到場，因此每張都是900元罰鍰。

    彰化縣政府今午發放爌肉飯、肉圓與紅茶，吸引爆滿民眾排隊，不料四周亂停車，警方據報派員到場取締。 （警方提供）

    彰化縣政府今午發放爌肉飯、肉圓與紅茶，吸引爆滿民眾排隊，不料四周亂停車，警方據報派員到場取締。 （警方提供）

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