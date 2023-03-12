國道警「紅斑馬全台串聯快閃」宣傳防詐 大、小紅斑馬巡邏車吸睛

國道警「紅斑馬全台串聯快閃」活動於后里泰安服務區宣傳防詐，小紅斑馬巡邏車十分吸睛。（民眾提供）

2023/03/12 14:54

〔記者歐素美／台中報導〕國道公路警察局第三公路警察大隊今天在國道一號后里泰安服務區小型停車場及賣場，以「走進人群，主動宣導」方式，配合國道公路警察局舉行「紅斑馬全台串聯快閃活動」，進行詐騙防制與交通安全宣導活動，活動現場備有大、小紅斑馬巡邏車，提供父母帶著小朋友一起拍照留念，並提供精美小禮物，要全民一起打詐防詐。

最近有多起詐騙集團假冒銀行發送信用貸款簡訊，騙取民眾個資和金錢，為減少民眾受害及對詐騙防範有更多認識，行政院組成打詐國家隊，在內政部警政署的領導下，各警察機關皆用心加強宣導，以防制民眾受騙，確保民眾財產安全。

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國道公路警察局發起「紅斑馬全台串聯快閃活動」，進行詐騙防制與交通安全宣導，第三公路警察大隊配合在泰安服務區舉行，呼籲民眾若遇到疑似詐欺，請撥打165反詐騙專線或銀行客服查證相關資訊是否屬實，避免遭陷詐騙集團的騙局。

國道公路警察局第三公路警察大隊同時提醒民眾，行駛高速公路如有任何問題，請撥打1968警政報案電話。第三公路警察大隊隨時提供諮詢及服務，與您共同守護財產安全與行車交通安全。

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