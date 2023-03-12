拒絕黑幫勢力進駐澎湖 警局展開威力掃蕩

澎湖縣政府警察局集結優勢警力，針對黑幫勢力入侵進行大規模掃蕩。（澎湖縣政府警察局提供）

2023/03/12 12:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對近期黑道幫派舉辦餐會高調行徑，澎湖縣政府警察局為有效壓制轄內黑幫，動員全縣警力針對轄內幫派分子易聚集之特種行業處所及易群聚施用毒品之治安顧慮場所，實施區域封鎖、路（臨）檢及威力掃蕩作為。

此次澎湖警方執行「幫派組合威力掃蕩專案」連續3日，共出動警力80名，針對轄內治安顧慮場所等治安熱點計38處實施臨檢，為徹底防制毒品擴散，還特別出動緝毒犬配合執勤。自3月1日迄今，查獲竊盜案3件、毒品案4件、詐欺案13件、妨害自由案2件、妨害秩序案1件、公共危險案4件、通緝犯3人，成果豐碩。

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由於澎湖觀光旺季即將來臨，大批觀光客湧入，但難免有害群之馬，趁隙帶入毒品等違禁物品，甚至傳出有詐騙集團抵澎集體出遊等，加上近來夜晚澎湖有棒球隊出沒，都可能危及澎湖治安良好美譽，因此澎湖縣政府警察局選擇在觀光旺季前夕，展開大規模黑幫掃蕩，宣示打擊犯罪的決心。

澎湖縣政府警察局長林逢泉表示，「黑道幫派零容忍」是警方一貫堅持的立場，針對猖狂、囂張的黑道幫派、地方惡勢力等不法集團，將持續實施強勢執法作為， 重磅打擊黑幫所投資、經營、賴以維生行業以及依附處所，澈底消滅黑幫，展現政府公權力執法鐵腕及決心。

警方針對八大行業及特定營業場所，實施不定時臨檢。（澎湖縣政府警察局提供）

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