男獨食910元羊肉爐料理吃飽「落跑」 店家PO網尋人

一名男子前往苗栗市中山路一家羊肉爐用餐，點了910元的餐點，吃飽後沒付錢就離去。店家將店內錄影監視器影像，PO網請網友「有認識的人麻煩請他回來付錢喔～」。（警方提供）

2023/03/11 16:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕日前一名男子前往苗栗市中山路一家羊肉爐用餐，點了910元的餐點，吃飽後沒付錢就離去。店家將店內錄影監視器影像，PO網請網友「有認識的人麻煩請他回來付錢喔～」。苗栗警分局表示，已主動到店家了解，並已掌握該男身分，通知其說明，並提醒民眾若於消費後蓄意不付款，涉及詐欺罪嫌，切莫心存僥倖，以身試法。

這家羊肉爐業者於9日在臉書社團「苗栗大小事」發文，「請問有人認識他嗎!？此人於3/9晚間在中山路養生大補館用餐～趁老闆在忙時沒付錢就“落跑”有認識的人麻煩請他回來付錢喔～」，並附上店內監視錄影器影像畫面，引發網友討論。

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苗栗警方於執行網路巡邏時，也發現這篇PO文，主動前往店家了解，該名男子共計點了羊肉爐、麵線、鴨血、玉米筍、蘿蔔、高麗菜、鵝肉丸等共計910元的餐點，吃飽後沒付錢就離去。

警方表示，店家雖表示不追究，PO文是要提醒其他店家注意，也請該男子若發現後可返回付清消費金額。轄區南苗派出所並已掌握該男身分，將通知其說明，並提醒民眾若於消費後蓄意不付款，涉及詐欺罪嫌，切莫心存僥倖，以身試法。

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