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    首頁　>　社會

    迷途水牛逛大街 楊梅警化身「牛郎」照顧

    桃園市楊梅警分局員警員透過挨家挨戶及在網路詢問，成功幫助水牛與主人團圓。（桃園市楊梅警分局提供）

    桃園市楊梅警分局員警員透過挨家挨戶及在網路詢問，成功幫助水牛與主人團圓。（桃園市楊梅警分局提供）

    2023/03/11 14:56

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市楊梅警分局上湖派出所昨天凌晨4點多接獲民眾報案指稱有水牛在路上亂竄，由於找不到主人，員警只好化身「牛郎」，徒步走了逾1公里，將牛帶回派出所安置，再透過挨家挨戶及在網路詢問，幫助水牛與主人團圓。

    警方表示，昨天凌晨4點多接獲民眾報案有一隻水牛在楊梅區楊湖路二段附近亂竄，警員張浩崧前往現場發現水牛在馬路及田裡走動。

    警方說，張浩崧先牽著牛挨家挨戶找主人，無奈遍尋不著，只好牽著牛徒步走了超過1公里，將牛帶回所安置，並準備水讓水牛補充水分，員警林家瑋則是透過臉書社團發訊息詢問。

    上湖派出所副所長李明育表示，張姓飼主透過臉書社團的訊息，發現愛牛走失，連忙到派出所將愛牛領回，緊張表示愛牛可能會因為寒冷生病，或被不懷好意的竊賊偷走，十分感激員警讓他們可以團圓。

    楊梅警分局長張仁傑對此表示，這次員警落實內政部警政署「社區警政再出發」專案積極融入方式，除讓社區民眾願意提供訊息互助，也讓人類最依賴的好夥伴得以再次回到社區陪伴大家。

    據悉，協助帶牛回派出所安置的張浩崧為1999年生，畢業於警專37期，投入警職已2年多；至於協助幫牛找到主人的林家瑋則是1995年生，2017年特考班，投入警職已5年，兩人平時工作表現不錯，目前單身。

    張姓飼主得知愛牛走失，急忙到派出所將愛牛帶回。（桃園市楊梅警分局提供）

    張姓飼主得知愛牛走失，急忙到派出所將愛牛帶回。（桃園市楊梅警分局提供）

    桃園市楊梅警分局上湖派出所警員張浩崧牽著牛徒步走了超過1公里，將牛帶回所安置。（桃園市楊梅警分局提供）

    桃園市楊梅警分局上湖派出所警員張浩崧牽著牛徒步走了超過1公里，將牛帶回所安置。（桃園市楊梅警分局提供）

    桃園市楊梅警分局上湖派出所員警員林家瑋（左）聯絡上張姓飼主，幫助水牛與主人團圓。（桃園市楊梅警分局提供）

    桃園市楊梅警分局上湖派出所員警員林家瑋（左）聯絡上張姓飼主，幫助水牛與主人團圓。（桃園市楊梅警分局提供）

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