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    毒品通緝犯騎車打手機遇警攔查 他狂奔20公尺慘摔

    林姓毒品通緝犯騎車打手機遇警攔查，狂奔20公尺跌倒被壓制法辦。（民眾提供）

    林姓毒品通緝犯騎車打手機遇警攔查，狂奔20公尺跌倒被壓制法辦。（民眾提供）

    2023/03/10 23:56

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名毒品案通緝的林姓男子（37歲），前晚邊騎機車邊講手機，行經鼓山區明倫路時，被鼓山分局巡邏警網發現攔查，員警盤查身分時，赫然發現他涉及毒品案，被法院判刑8年未到案，才剛在2天前被發布毒品通緝，林男佯裝乖乖就逮，央求警方放他一馬時，突然拔腿狂奔20多公尺，最後腳步踩空跌倒被員警追捕壓制，解送歸案。

    鼓山分局指出，龍華所警員黃俊銘、楊尚儒前日深夜，巡邏經過鼓山區明倫路時，見37歲林姓男子騎著微型電動二輪車，隻身前往瑞豐夜市附近訪友，疑因不熟悉地形，邊騎車邊拿著手機找路，員警見狀將他攔停，發現男子是台中地檢署於今年3月6日發布的毒品通緝犯。

    林男見員警已查知他被遭通緝後，苦苦哀求盼員警放過他，當員警再度確認其身分時，林冷不防拔腿就跑，但兩名員警一人徒步追緝、一人騎車攔截，短短20公尺就將跌倒在地的林男壓制上銬，全案依毒品通緝解送台中地檢署歸案。

    林男被捕後說，後續將坦然面對，對於自己不理性的行為感到懊悔，也向員警致歉，分局長陳奕良呼籲，民眾如有涉及司法案件時，務必在收到相關司法文書後，應依指定時間、地點到案說明，切勿置之不理，以免損害自身權益。

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