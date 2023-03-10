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    士官撫摸女同袍私處 她隱忍1年退伍當天提告

    海軍艦隊司令部吳姓士官涉嫌猥褻女同袍，被害人隱忍1年才提告，二審審酌他認罪，予以緩刑2年。（情境照）

    海軍艦隊司令部吳姓士官涉嫌猥褻女同袍，被害人隱忍1年才提告，二審審酌他認罪，予以緩刑2年。（情境照）

    2023/03/10 22:36

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍艦隊司令部吳姓士官等6人，聚餐飲酒結束後，他堅持要與女同袍小雪（化名）搭計程車離去，途中卻涉嫌撫摸她胸部、私處，被害人隱忍滿1年，因即將退伍才提告，吳被地院依強制猥褻罪判刑1年，高等法院高雄分院審酌他認罪，並賠償30萬元，予以緩刑2年，期間交付保護管束。

    判決書指出，2020年1月29日晚間，吳姓士官（已退伍）、被害人小雪等6人（其中2人非軍職）在營區外聚餐飲酒，直到隔天清五點始散去，吳堅持要與小雪搭乘同輛計程車離去。

    行駛途中，吳男先以左手摟住小雪腰部被拒後，竟伸出右手伸入她內衣，涉嫌強行撫摸胸部，又被她用手撥開，但他仍不肯死心，又以左手伸入她裙子內，隔著內褲強行撫摸私處，直到計程車抵達小雪住處前始罷手。

    小雪隱忍恰好滿一年，因即將退伍，較無心理負擔，仍在2021年1月29日向上級反映，經高雄憲兵隊移送高雄地檢署偵辦、起訴，被高雄地院依強制猥褻罪，判處有期徒刑一年，他不服上訴。

    高雄高分院開庭審理，吳改口認錯，並賠償小雪30萬元，維持原審刑度，但宣告緩刑2年，期間交付保護管束。

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