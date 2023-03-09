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    達德能源透過白手套行賄議員修法 雲林縣府：並無個別待遇

    雲林縣爆發議長、議員集體收賄案。圖為雲林縣議會。（資料照）

    雲林縣爆發議長、議員集體收賄案。圖為雲林縣議會。（資料照）

    2023/03/09 19:50

    〔記者鄭旭凱、黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議會爆發議長、議員集體收賄案，達德能源公司透過白手套以工程款夾帶賄款行賄，再透過議員要求縣府修訂建築管理自治條例；縣府建設處說，確實有應議員要求修正部分法條，但被內政部駁回，審照流程並無個別待遇。

    雲林縣議會今天爆發議長及3名議員集體收賄，其中，達德能源公司為順利取得建照、使照，涉及行賄上千萬元，再藉議員監督、質詢的權力要求縣府修訂建築管理自治條例。

    縣府建設處回應，確實曾應議員要求提出修正部分法條，但因違反建築法規定被中央駁回，已依中央法規通盤檢討後訂定法規，審照流程適用所有廠商，並沒有個別待遇，並未遭到議員施壓。

    雲林地檢署指出，能源公司要蓋風機發電前須先取得地方主管機關同意函，拿到能源局核發的籌設許可及施工許可後才能動工，不過相關設備包括變電所、升壓站等屬於建築物，其建造執照、使用執照都要向縣政府申請，達德能源公司因執照申請程序不順利，轉而行賄議員尋求支持。

    建設處說，議會確曾向縣府反應核發執照效率不佳，提出「雲林縣建築管理自治條例」修訂且新增第41、42條「就受理民眾申請造執照或雜項執照、使用執照審查期限、申請人補正期限，及明訂審查不合規定者應一次性告知」，不過最後因為所提修正法條部分違反內政部建築法規定，未獲核定。

    建設處建築管理科說，由於審照人力不足，僅編制的一半，近年案量暴增，以致效率失衡，但仍盡量按議會訴求檢討行政流程；新聞處副處長黃俊彥則說，縣府通盤檢討審照流程，針對所有業者的申請案也一視同仁，相關辦法都配合中央法規訂定，並沒有給特定廠商特別待遇。

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