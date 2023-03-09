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    雄警遭拒捕通緝犯開車拖行受傷 林欽榮發慰問獎勵金

    高雄市副市長林欽榮、警察局長林炎田慰問傷員警李瑭蔚（左）。（警方提供）

    高雄市副市長林欽榮、警察局長林炎田慰問傷員警李瑭蔚（左）。（警方提供）

    2023/03/09 19:11

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民二分局鼎金所員警李瑭蔚、吳柔榛今天（9日）上午在三民區明誠一路，盤查一輛轎車駕駛時，36歲陳男因槍砲、傷害、妨害秩序遭通緝，加上車內有槍枝、毒品拒捕，過程中導致員警李瑭蔚被開車拖行衝撞左腳受傷，副市長林欽榮下午前往派出所關心慰問。

    警方表示，警員李瑭蔚在通緝犯拒捕過程中造成左腳擦挫傷，經前往高雄榮民總醫院檢查治療後傷勢無大礙，並返回派出所休養。

    林欽榮及高雄市警察局長林炎田第一時間得知後，前往鼎金所慰問，並頒發獎勵金關懷辛勤的員警，林欽榮表示，肯定警察同仁勇於執法守護及有效淨化本市治安的辛勞，也呼籲執勤時注意安全。

    對於通緝犯陳男拒捕過程，鼎金所長邱中均表示，上午有民眾報案指1輛白色轎車停在路邊許久，車上駕駛疑似昏迷，執勤員警李、吳2人隨即前往關切，因看到陳男坐在車上疑似昏迷，擔心狀況於是拍窗驚醒陳男，在關切過程中，員警眼尖發現駕駛座扶手有俗稱水車的二級毒品安非他命吸食器，加上瞄到副駕駛座上有不明的袋子，當下直覺是違禁品，正欲請陳男熄火進行盤查時，陳男突然大聲吼叫並胡言亂語，欲推開員警逃逸。

    員警抓住方向盤欲阻止陳男逃跑時，遭車輛拖行，過程中，轎車先是撞上停在一旁的警車和貨車，隨後又一個大迴轉衝向對面的店家騎樓，撞上機車和柱子，員警當場逮捕陳男，並在其車上發現衝鋒槍1把含彈匣2個、90手槍1把含彈匣1個、90子彈40發、空彈殼13發、二級毒品安非他命2包重約6公克、三級毒品FM2重6公克，並將陳男帶往驗尿以釐清當下是否吸食毒品，至於陳男為何車上有這麼多槍砲彈藥，警方並將持續溯源追查槍、毒來源，並清查有無涉及其他不法案件。

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    高雄市副市長林欽榮（右1）到鼎金派出所關心員警傷勢，並關切車內發現的槍枝彈藥等。（警方提供）

    高雄市副市長林欽榮（右1）到鼎金派出所關心員警傷勢，並關切車內發現的槍枝彈藥等。（警方提供）

    逮捕通緝犯過程中，警車遭通緝犯的車輛衝撞受損。（警方提供）

    逮捕通緝犯過程中，警車遭通緝犯的車輛衝撞受損。（警方提供）

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