嘉義縣將建災害應變中心 赴日交流取經

嘉義縣消防局至日本池袋防災館參觀。（嘉義縣消防局提供）

2023/03/09 17:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局正進行災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程規劃，為使整體規劃更臻完善，局長呂清海等昨、今兩天前往日本池袋防災館、東京消防廳本部及橫濱市消防局參訪，深度體驗各項防災教育設施，日方提供各項設施設計時應注意事項，提供嘉義縣消防局規劃參考。

呂清海前往東京消防廳本部參訪，由東京消防廳次長吉田義實、理事森住敏光、防災部長福永輝繁、總務部長石川義彥、參事久貝壽之及伊藤幸永等出席，針對東京的最新VR防災教育與針對學校學生的防災教育等議題進行說明，讓嘉義縣消防局深入了解東京消防廳體系及運作等事宜。

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嘉義縣消防局參訪橫濱市消防局指揮中心、市民防災中心、高度救助隊及危機管理部等單位，發現橫濱市指揮中心訊息牆以顏色分辨分隊的勤務狀況，以利派遣，可進行借鏡。

呂清海指出，台灣與日本的災害型態非常類似，透過交流台日防災經驗交流活動，能夠強化台灣的防災工作，這次交流也邀請東京消防廳人員於今年9月來台灣參與921防災日演習及指導，至嘉義縣進行防災的交流與指導，期使嘉義縣整體防災教育及災害應變能夠更為提升、精進。

嘉義縣消防局至日本池袋防災館參觀。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局至日本池袋防災館參觀。（嘉義縣消防局提供）

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