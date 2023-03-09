黑道連辦春酒太囂張 陳建仁怒了：嚴查嚴辦

行政院代理發言人羅秉成今在行政院會後記者會轉述，行政院長陳建仁表示，近日黑道幫派高調舉辦大型宴會，引發社會觀感不佳，要求嚴查嚴辦。（行政院提供）

2023/03/09 12:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕竹聯幫仁堂旗下旭仁會、明仁會，先後在台北市五星級萬豪酒店舉辦春酒宴，明仁會更找來170名辣妹，穿旗袍擔任禮生來迎賓，相關畫面近日流出，社會各界批評黑幫招搖囂張，對此，行政院長陳建仁今（9）日在行政院會表示，對於此等囂張、公然挑戰公權力的黑道份子，要求各級警察機關立即採取有效對策，偵蒐不法行為，快速打擊，嚴查嚴辦。

行政院代理發言人羅秉成今在行政院會後記者會轉述，行政院長陳建仁表示，近日黑道幫派高調舉辦大型宴會，引發社會觀感不佳，對於此等囂張、公然挑戰公權力的黑道份子，請內政部警政署要求各級警察機關務必督導，立即採取有效對策，加以遏止。

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陳建仁說，除了針對黑道幫派常聚集的處所，加強擴大臨檢盤查、執行掃盪；對其所經營的營運場所，應積極利用第三方警政策略，持續行政查察，偵蒐不法行為，掌握危害社會治安的各類不法事證，以組織犯罪儘速法辦，快速打擊，嚴查嚴辦。

陳建仁也要求法務部，轉請高檢署通令檢察官，同步加強檢肅組織犯罪的偵查作為，請各有關部會積極任事，展現政府維護治安的決心，讓不法幫派份子有所警惕。

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