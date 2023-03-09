女遊客失足落海、友人跳海相救 澎湖警消摸黑救人

兩名遊客落海後，攀附岸邊繫船繩待援。（馬公警分局提供）

2023/03/09 12:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，海洋包圍陸地，許多觀光客因不諳地形，傳出失足落海意外。馬公市南海之星碼頭，8日晚間傳出女遊客意外失足墜海，同行男子還跳海相救，雙雙在海面上載浮載沉，所幸警消及時趕到，成功摸黑將兩人救起。

馬公警分局調查指出， 3月8日晚間9時29分許，接獲民眾報案，指稱於馬公市南海之星碼頭前，有民眾失足落海，馬公警分局獲報後立即趕往現場，並迅速找到落海民眾位置。隨後警員洪建忠、許紘瑋與在場消防人員拋下救生泳圈，並用手電筒照明海面，以利兩人穿套泳圈及指引方向，在警消合力下，成功將兩人都救上岸。

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落水范姓女子表示，來澎湖觀光旅遊，因不熟地形，竟一時不慎失足落海，同行陳姓男子擔心她溺水，自身也跳下海要救她，兩人在海面上載浮載沉，心中相當害怕，還好看到警、消人員即時出現，看見碼頭邊出現手電筒燈光，才吃下了定心丸，警消到場立即展開援助，迅速將兩人救起，所幸均無大礙。

由於澎湖縣觀光季即將來臨，遊客日增。馬公警分局呼籲民眾出遊如不熟悉地形，水火無情，最好能事前做好完善準備再出發。若是有任何需要，也可就近洽詢鄰近的派出所或打110報案專線，以確保自身安全。

馬公警分局據報南海之星碼頭有人落海，立即趕抵現場。（馬公警分局提供）

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