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    首頁　>　社會

    台積電慈善基金會董事長張淑芬分享人生觀 檢察三巨頭用心聽

    今天是三八國際婦女節，台積電慈善基金會董事長張淑芬，出席法務部、最高及高等檢察署、檢察官協會合辦的「國際婦女節真情相會」活動。（最高檢提供）

    今天是三八國際婦女節，台積電慈善基金會董事長張淑芬，出席法務部、最高及高等檢察署、檢察官協會合辦的「國際婦女節真情相會」活動。（最高檢提供）

    2023/03/08 23:12

    〔記者錢利忠／台北報導〕今天是三八國際婦女節，台積電慈善基金會董事長張淑芬獲邀，出席法務部、最高及高等檢察署、檢察官協會合辦的「國際婦女節真情相會」活動，包括法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等檢察體系三巨頭，都在台下仔細聆聽張淑芬分享人生經驗，場面溫馨隆重。

    張淑芬與會者分享她與丈夫、台積電創辦人張忠謀的生活點滴，提及張忠謀每天都會給自己5分鐘安靜的時間，當他坐在那邊什麼都不動的時候，她就曉得他在思考並整理一天的事情，建議大家每天給自己一點點時間，不要看電視、手機，以輕鬆心情審視自己內心。

    張淑芬還提及，達賴喇嘛曾勉勵她「用智慧來行善」，這影響就像一杯水，每天放一點糖，喝時就變得非常甜。張淑芬認為，達賴喇嘛從多方面，以善、以思考來看人生，對她的影響，就是要靠自己的轉念，自己的悟，找出自己的起心動念來改變自己。

    張淑芬分享，從事公益十多年，體悟出「用心做」、「把真正的需求抓出來」，自然做出不同方向，並提及台積電慈善基金會從事公益的原則：「不直接捐錢，不強迫員工加入」，提供員工安全感，「以愛滾愛的方式」，帶領同仁一起來從事社會公益。

    今天的活動還邀請台大醫院胸腔外科副教授陳克誠、台北市立聯合醫院醫師黃名琪、曾任檢察官的富邦金控副總經理蔡佩玲、花蓮地檢署主任檢察官廖倪凰、屏東地檢署檢察官鍾佩宇等人，從不同領域，交流女性在職場、生活等議題。

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