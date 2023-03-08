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    天道盟太陽聯盟春酒 北市警強力壓制全程無異音

    天道盟太陽聯盟春酒　北市警強力壓制全程無異音。（記者劉慶侯攝）

    天道盟太陽聯盟春酒　北市警強力壓制全程無異音。（記者劉慶侯攝）

    2023/03/08 21:51

    〔記者劉慶侯／台北報導〕天道盟「太陽聯盟」萬華分會，今日晚間在台北市的一家大酒店舉辦春酒，一共席開四十桌。台北市警方在飯店業者全程配合下，動員近百名警力在現場進行身分查察和戒備，太陽聯盟的氣勢重挫，會場內部也一片平靜。

    竹聯幫仁堂旗下的旭仁會、明仁會，是日前接連兩天大張旗鼓的在台北市五星級萬豪酒店舉辦春酒宴，立即引起社會各界側目和撻伐。結果天道盟太陽聯盟適巧在今日晚間舉辦春酒，等於「撞上了槍口」，

    據了解，原在基隆地區發展的天道盟太陽會，在分裂成兩個派系後，其中一支為「新太陽會」，近年積極在台北市佈局，進而整合出一個所謂的「太陽聯盟」，盟主則為「俊傑」。

    此次天道盟太陽聯盟的春酒，便是由所謂的「富陽集團」萬華分會主辦，廣邀萬華地區的重要角頭兄弟前往聚會捧場，也壯大自己聲勢。

    北市警局壓制黑道囂張氣燄，在與酒店業者協調和配合下，調派逾67名警力進入酒店一、二樓進行站崗和蒐證，另指派警方在酒店周邊進行排查和臨檢勤務。

    台北市刑大大隊長盧俊宏全程在現場指揮外，刑事警察局長李西河也到場作了解。在警方強勢彈壓下，現場並沒有誇張的女子禮儀迎賓隊伍，也沒有長排黑衣小弟列隊候客，整個過程相當平和。

    署長黃明昭（中］也到場了解。（記者劉慶侯攝）

    署長黃明昭（中］也到場了解。（記者劉慶侯攝）

    現場只有八位禮儀小姐，原未有近六十名黑衣小弟列隊候客，人數也被警方裁半處理。（記者劉慶侯攝）

    現場只有八位禮儀小姐，原未有近六十名黑衣小弟列隊候客，人數也被警方裁半處理。（記者劉慶侯攝）

    警方在飯店業者配合下，得以進駐店內針對每位來客進行查察。（記者劉慶侯攝）

    警方在飯店業者配合下，得以進駐店內針對每位來客進行查察。（記者劉慶侯攝）

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