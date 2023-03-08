跨海提告討債5700萬元 曾志偉二審贏了

曾志偉跨海對裴祥泉的繼承人、其手足求償5700萬元，二審勝訴。（資料照）

2023/03/08 18:01

〔記者吳政峰／台北報導〕香港藝人曾志偉主張已故製片裴祥泉在世時曾欠他5700萬元，跨海提告，要求裴的繼承人還錢。一審台北地院認曾無理由，駁回其訴；但二審高等法院認曾的主張有理，8日改判勝訴，繼承人應於遺產範圍內給付5700萬元。可上訴。

曾志偉提告主張，裴祥泉生前與他合作多部電影，他在台灣主演與執導電影所得的報酬等款項，約定由裴收取處理，雙方於2003年間進行結算，確認裴於2003年3月18日應返還港幣1425萬元（換算為新台幣5700萬元），惟到2015年5月23日裴死亡前，他均未獲清償，故提起告訴，請求法院命裴的繼承人負起連帶給付責任，共計5700萬元本息。

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一審北院傳喚證人楊智明，楊證稱相關借據由裴祥泉自己簽名、蓋章，書寫時間分別為1999年4月12日、2003年3月18日，當時曾志偉也有親自來台結算。

但北院根據內政部移民署提供的曾志偉出入境資料，並未見到曾志偉於1999年4月12日、2003年3月18日入境台灣，與楊智明說法不符，考量曾志偉未能舉證與裴祥泉間有消費借貸、盈餘分配等關係，判曾志偉敗訴。曾不服，提起上訴。

二審高院表示，曾志偉所提的，曾委請裴祥泉代為收取處理其主演及執導電影所得報酬，裴會將這些款項貸與他人賺取利息，供作曾志偉一家人在台的生活費與開銷，雙方約定2003年3月18日為結算時點，確定裴須返還5700萬元，這些主張都與證人楊智明所述相符。

高院把曾志偉提交的結算書據交由調查局進行筆跡鑑定，結果亦證實上頭文字確為曾、裴2人親自書寫，足證兩人之間有委任關係，約定由裴代替曾收款，並負責處理後續事務及管理。

高院認為，裴祥泉既然尚欠曾志偉5700萬元未返還，曾志偉依法即有請求交付的權利，雖然裴已身故，但全體繼承人均未拋棄繼承，自應負起連帶責任，給付5700萬元本息，故於8日撤銷一審判決，改判曾勝訴，可上訴。本案合議庭成員為審判長楊絮雲、陪席法官郭顏毓、受命法官盧軍傑。

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