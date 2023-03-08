失聯移工拒檢棄車逃 永康警肉身阻車輛滑行

5名失聯移工棄車逃避警方的圍捕，休旅車卻繼續滑行，員警雖立即跳上車拉手煞車，休旅車仍撞到路過的機車騎士。（圖由讀者提供）

2023/03/08 15:55

〔記者劉婉君／台南報導〕一輛滿載5名失聯移工的休旅車，昨（7日）晚違規停車被台南永康警方盤查時，不但衝撞警車，還棄車四散奔逃，休旅車仍持續滑行，員警連忙跳上車拉起手煞車，阻止對路附近人車造成危害，再繼續追捕失聯移工。

昨天下午6時45分許，永康警分局大橋派出所員警吳柏諺、童子峰，在查緝檢舉建築工地失聯移工案件時，於永康區東橋七路與東橋十街口，見一台休旅車從建築工地駛出，違停在網狀線上，即將巡邏車停在該車前下車盤查，休旅車卻拒檢並突然衝撞警車右後車門後加速逃逸，站在車旁的員警也差一點遭殃。

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員警立即開啟蜂鳴器與警示燈，尾隨在後，同時通報線上警力攔截圍捕。該休旅車不久便在中山南路195巷右轉大橋一街口，被支援警車堵住去路，車上5人棄車四散逃逸，不過，休旅車卻沒完全煞停，仍慢速向前滑行。

員警見狀，第一時間先上前徒手試圖拉住該車，再跳上車拉起手剎車，不過，滑行過程中仍碰撞到行經該路口的騎士，造成騎士手肘擦挫傷、機車損毀。

員警稍後在附近巷弄內查獲逃逸的越南籍黎姓移工，黎姓移工坦承，因車內都是逃逸移工，擔心被抓而遣送回國，才會逃跑，另指證相關涉案逃逸的越南籍移工。

警方表示，全案將先依涉嫌違反入出國移民法、妨害公務、毀損、公共危險（肇事逃逸）、過失傷害罪嫌依法偵辦，並持續擴大追查辦理。

5名失聯移工棄車逃避警方的圍捕，休旅車卻繼續滑行，員警雖立即跳上車拉手煞車，休旅車仍撞到路過的機車騎士。（圖由讀者提供）

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