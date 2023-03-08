生人迴避！半年內接連2次憾事 楊梅富岡10日晚送肉粽

桃園市楊梅區伯公岡公園繼去年10月有男子暴斃，今年3月又有女子在公廁內輕生，半年內接連發生2起憾事，引起周邊居民人心惶惶，將於10日晚間9點至11點舉辦超渡法會與「送肉粽」儀式，提醒「生人迴避」。（翻攝自臉書社群「我是富岡人」）

2023/03/08 14:50

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市楊梅區伯公岡公園繼去年10月有男子暴斃，今年3月又有女子在公廁內輕生，半年內接連發生2起憾事，引起周邊居民人心惶惶。為撫慰民心，當地豐野里長梁華君發起募捐，共集資5萬6000元，將於10日晚間9點至11點舉辦超渡法會與「送肉粽」儀式，提醒「生人迴避」。

梁華君指出，去年10月4日清晨6點多，住在新屋區笨港的61歲楊姓男子，被民眾發現跪趴在公園天幕機電設施外，疑似酒後暴斃；今年3月3日，家住台南市的33歲女子，被發現在公園公廁內輕生。

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梁華君表示，由於伯公岡公園半年內接連發生2起死亡案，也無舉辦超渡法會，消息傳開後引起居民人心不安，紛紛在里內群組反映盼能舉辦法會，為此他發起募捐，共集資5萬6千元，將於10日晚上9點至11點舉辦超渡法會與送煞儀式，撫慰民心。

梁華君提醒，10日晚間9點將先在伯公岡公園公廁旁舉辦超渡法會，接著於10點半進行送煞儀式，以開車方式從富豐北路272巷出發，沿途行經民有一路、民有二路一段、東福路一段、民有二路二段、民有三路、文化路二段、文安路，一路繞行到觀海路二段，車程預估約18分鐘。

梁華君提醒民眾，超渡法會、送煞儀式進行期間勿在外逗留；他也表示，因許多長輩沒用數位手機，呼籲里民互相轉告。

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