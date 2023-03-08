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    首頁　>　社會

    夜店遇3色狼遭撿屍 醉女在計程車上遭輪流指侵

    廖姓、張姓及呂姓男子3人，招計程車把酒醉的小玉載回呂男住處，途中，廖、張2人趁坐在後座之際，輪流指侵小玉。（情境照）

    廖姓、張姓及呂姓男子3人，招計程車把酒醉的小玉載回呂男住處，途中，廖、張2人趁坐在後座之際，輪流指侵小玉。（情境照）

    2023/03/08 10:33

    〔記者王定傳／新北報導〕廖姓、張姓及呂姓男子在台北市信義區夜店，結識女子小玉（化名），3人招計程車把酒醉的小玉載回呂男住處，途中，廖、張2人趁坐後座輪流指侵小玉，回呂男家時，3人又在樓梯間指侵得逞，事後3人認罪賠償，小玉同意原諒，新北地院依乘機性交罪，判3人1年7月至1年9月不等徒刑，均緩刑4年。

    檢警調查，2021年11月28日凌晨1時許，3人在夜店結識小玉，凌晨3時許，3人搭計程車把她帶回呂男住處，呂男坐在副駕駛座，廖、張2人竟趁坐在後座撫摸小玉胸部，還輪流以手指指侵得逞。

    檢警調查，凌晨4時許，計程車抵達呂男住處，3人攙扶小玉上樓，又趁機撫摸胸部並指侵得逞；小玉清醒後察覺怪異，以手機呼叫Uber計程車，並向司機求救、報警處理。

    合議庭考量3人認罪賠償和解，犯後誠實面對犯行，態度尚佳，有悔悟之心，加上被害者表示願意原諒，因此依刑法59條予以減刑；但也斥責3人嚴重危害被害者身心健康，對小玉造成難以抹滅的傷害，判處呂男1年7月徒刑、廖男1年8月、張男1年9月徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並接受10小時法治教育課程。

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