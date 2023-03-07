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    「這就是你啦」！阿伯急尋愛車 竟將自己騎車背影當竊賊

    警方過濾路口監視器，發現彭男騎車的身影。（警方提供）

    警方過濾路口監視器，發現彭男騎車的身影。（警方提供）

    2023/03/07 18:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市彭姓阿伯日前陪病完找不到機車以為遭竊報案，警方10分鐘後不但找到機車，還調出路口監視器畫面發現阿伯騎車身影，未料阿伯看了畫面說：「這安全帽是我的、外套也跟我的好像」，但卻對自己的背影感到陌生，還懷疑是竊賊，員警一聽啼笑皆非回應：「這就是你啦！」令阿伯尷尬不已，也對自己年紀大了，記憶力衰退致歉。

    台中市第二分局永興派出所3日晚間八時許，接獲66歲彭姓阿伯報案稱，中午騎機車到中國醫藥大學附設醫院陪伴住院的母親，因為醫院附近都找不到車位，繞了好幾圈才停好機車，沒想到這一繞竟暈頭轉向，忘記機車停放位置，遍尋不著又擔心遭偷車賊騎走，只好向警方求助。

    員警羅敏誠、許銘甫趕赴現場了解，經調閱車行軌跡系統發現，最後一筆紀錄是彭男上午騎乘的畫面，並未發現其他行跡，研判應非遭人竊取，隨即根據彭男最後騎車畫面位置及路線，於周邊展開地毯式搜尋，最後在育德路與大德街口找到機車。

    只是彭男一開始對自己的記憶還充滿自信，當員警出示一段他的機車行跡影像問這是不是你？彭男肯定說「這安全帽是我的、外套也跟我的好像」，但似乎對自己背影感到陌生還懷疑是竊賊，員警一聽啼笑皆非，「這就是你啦！」彭男這才如當頭棒喝，對於自己年紀大了記憶力衰退感到不好意思，頻頻向熱心員警察致謝。

    第二分局分局長楊川呼籲，民眾於停車後，可將停車位置及該處明顯標的物拍照下來，避免欲尋車時，發生找不到車的窘況，且離去時勿將貴重物品留在車上，以免遭宵小覬覦。

    警方不到10分鐘就替彭男找到機車。（警方提供）

    警方不到10分鐘就替彭男找到機車。（警方提供）

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