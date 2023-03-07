為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    離譜！台中北屯居民修繕房屋 沙發衣物載至清水鄉間丟棄

    吳厝五街遭棄置衣物與家具等廢棄物品。（記者張軒哲攝）

    吳厝五街遭棄置衣物與家具等廢棄物品。（記者張軒哲攝）

    2023/03/07 14:58

    〔記者張軒哲／台中報導〕清水區吳厝里吳厝五街荒僻鄉間，近期屢遭不肖人士傾倒廢棄物，先被棄置舊衣褲，環保局設置鐵鍊禁止傾倒，竟又遭不肖人士傾倒沙發與三合板等，中市府環保局本月1日完成遠端監視器架設，監控廢棄物傾倒熱點，查出是北屯一戶民宅修繕房屋自行載至吳厝里丟棄，已依法開罰。

    清水區吳厝里地處鰲峰山區，里內有許多閒置荒地，加上入夜照明不足，常遭不肖份子丟棄廢棄物。吳厝里長吳水通說，大約去年底就發現吳厝五街陸續被丟棄家用廢棄物，雖然數量不多，但每隔幾日就發現，有舊衣、家具跟沙發等。因為附近有農地，無法用護欄封阻，改用鐵鍊圈圍，但丟棄者居然直接將廢棄物丟在路邊，令人氣結。

    台中市政府環保局今日表示，經環保局稽查人員會同里長勘查後，現場查獲相關跡證，將依跡證追查污染行為人，非法棄置事業廢棄物可處6萬元以上30萬元以下罰鍰；此案是一名北屯區民眾因住家修繕裝潢，自行載運丟棄家用廢棄物，可處1千2百元以上6千元以下罰鍰，並追討代為清除處理費用。

    此外，如有棄置有害事業廢棄物等情形，另將追究刑事責任，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，呼籲民眾勿因貪圖便利而違法，不僅破壞環境且恐面臨刑責，得不償失。

    吳厝五街遭棄置衣物與家具等廢棄物品。（記者張軒哲攝）

    吳厝五街遭棄置衣物與家具等廢棄物品。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    可惡內神通外鬼！ 台北、桃園營建廢棄物傾倒嘉義路邊
    2023/02/22 17:08

    可惡內神通外鬼！ 台北、桃園營建廢棄物傾倒嘉義路邊
    「千層派」堆法載運非法廢棄物 屏東稽查人員挖出「內餡」
    2023/02/04 14:21

    「千層派」堆法載運非法廢棄物 屏東稽查人員挖出「內餡」

    拓展歐洲醫材藍海 崇仁科技取MDR認證
    台中清水大排遭倒廢棄物 高美濕地恐受污染
    2023/01/18 23:02

    台中清水大排遭倒廢棄物 高美濕地恐受污染
    慘！彰化東螺溪綠色隧道淪「全民垃圾場」 環保局：3年已罰552件
    2023/01/06 18:37

    慘！彰化東螺溪綠色隧道淪「全民垃圾場」 環保局：3年已罰552件

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播