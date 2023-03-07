誣6警搜索偷名錶還PO文公審 毒犯法庭認罪已來不及

高雄市吳姓煙毒犯誣陷6名員警竊取「豪利士」手錶，但吳事後提不出事證，在法庭坦承犯行，仍被橋頭地院依誣告罪，判10月徒刑，不得易科罰金。（記者蔡清華攝）

2023/03/07 14:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕吳姓煙毒犯遭高雄市警方持搜索票到住處搜索，查扣安毒殘渣袋、吸食器等物，吳心生不滿，竟誣陷6名員警竊取「豪利士」手錶，還PO文公審員警，嗆已向媒體爆料，但吳事後提不出事證，在法庭坦承犯行，仍被橋頭地院依誣告罪，判10月徒刑，不得易科罰金。

判決指出，高市六龜警分局偵查隊鍾姓小隊長等6名員警，於2021年7月28日16時許，持搜索票前往吳男住處搜索，在吳房間內搜得iPhone、三星手機各1支，以及吸食器、安非他命殘渣袋等4項物品。

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但吳因對搜索之員警心生不滿，事後到派出所報案，對6名員警提出竊盜罪之告訴，誣指6人在執行搜索時，竊取價值6萬元豪利士手錶1支，吳還透過臉書貼出「林XX你要就說嘛幹嘛用偷的呢！衝完我手錶就不見了順手牽羊喔」等文字，附上報案三聯單，以及向某新聞台爆料LINE帳號之對話紀錄截圖。

6名員警反控吳誣告，吳男因提不出事證，在法庭坦承犯行，6名員警氣憤難平，堅不與其和解，橋頭地院審理認為，吳不僅造成員警名譽受損，也有可能造成社會大眾對於警方的不信任，所為實可非議，不宜輕縱，判吳10月徒刑，不得易科罰金。可上訴。

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