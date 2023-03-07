扯！彰化停車1小時80元被踢爆超收 縣府要罰

有網友在臉書社團質疑彰化市旭光西路一處私人收費停車場，每小時80元停車費，價格太離譜。（楊子賢提供）

2023/03/07 14:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員楊子賢從臉書「彰化人大小事」社團看見網友踢爆，彰化市旭光西路上的旭光停車場，停車每小時收費80元，超出縣府公告費率每小時60元，質疑費用太高，經楊子賢向縣府反映，縣府交通處表明業者未經核定即擅自變更費率，將依法開罰3000元到1萬5000元不等罰鍰，要求限期改善，超收的停車費應辦理退費。

有網友在社團PO文，「該怎麼檢舉黑心停車場」引發熱議，1小時80元貴得太離譜；網友爆料指出，彰化市旭光西路一處收費停車場，上面寫半小時40元，結果停車12分鐘收80元，打電話去等了20分鐘，對方表明前1小時都以1個小時計。

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網友強調，「字體寫超小在下面，又暗完全看不到。不知道有沒有符合法規！」同時質疑標示不清楚，且停車12分鐘應該以半小時計價，怎用1個小時呢？

楊子賢實地了解後，發現該停車場每半小時40元的費率，與一旁縣府交通處核定每小時60元的公告有所出入，質疑業者超收，當下跟交通處反映，交通處交通管理科人員現場稽查，發現業者有及違反停車場法規定，要求業者3日內改善，包含未依照公告費率收費與收費方式字樣過小誤導民眾。

交通處表示，經查該停車場為私人經營之停車場，縣府2019年11月4日核定發給停車場登記證，登記證登載收費標準上限為每小時60元整，縣府接獲民情反映，3月5日立即派員稽查，確認該停車場現場公告「每半小時40元」，已超過核定費率上限。

交通處指出，縣府已在3月6日發文責請業者限期改善，並將依停車場法第37條規定，處負責人最高1萬5000元罰鍰，業者超收的部分應退費給消費者。

記者今天中午打停車場的客服電話詢問收費情況，服務人員說，該處停車場收費目前為每小時60元。顯然業者昨接到縣府要求限期改善，馬上更改費率。

停車場原公告半小時40元費率，與縣府核定費率60元不符。（楊子賢提供）

縣議員楊子賢發現，停車場一旁公告停車費率，縣府核定是每小時60元。（楊子賢提供）

彰化市旭光西路一處停車場被爆料收費太高，業者接到縣府要求限期改善，今天已更改收費，每小時60元。（記者張聰秋攝）

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