遇警使「拖字訣」栽在豬隊友 失聯移工驚呆飆國罵

馬姓失聯移工使出「拖字訣」。（圖由警方提供）

2023/03/07 11:52

〔記者許國楨／台中報導〕4名印尼籍移工感情好，上週六共乘一輛車到台中出遊，因對路況不熟走走停停引起警方注意攔查時，其中一名失聯移工因心虛開始使出「拖字訣」，誆稱找不到證件還作勢猛滑手機，結果其他移工實在忍不住熱心幫他找到證件，這下當場露餡，氣的他目瞪口呆，忍不住飆出印尼國罵。

台中市第五分局文昌派出所員警黃正佑、林志誠，當天下午巡經北屯區中清路時，發現一輛自小客未打方向燈走走停停，員警直覺形跡可疑攔停時，發現車上共有4名印尼籍移工，他們向警方說，趁著放假自彰化共乘一輛車到台中出遊，因對路況不熟才沿路找用餐地點。

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警方現場進行身分盤查時，其中坐在後駕駛座的26歲馬姓移工表明未帶相關證件，先是要找找手機內有沒有居留證翻拍相片，又自稱父親是客家人開始推託假意尋找，手機就這樣前前後後滑了15分鐘都說找不到，一直拖延時間要讓警方知難而退的意圖相當明顯。

此時其他3名移工可能是趕出遊，為了不擔擱寶貴的放假時間，突然非常熱心的在馬男的隨身包包內翻找，隨後大喊一聲找到了並將證件交給林員，結果一查竟是被通報的失聯移工，馬男頓時瞪大眼睛表情大變，馬上用印尼話飆出國罵其他友人，警方則在查驗身分後將馬男帶返所製作筆錄，移送移民署處理。

五分局表示，移民署自2月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間凡自行到案且符合資格者，將可從寬論處採取免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施，呼籲失聯移工請把握專案時間儘快自行到案。

馬姓失聯移工使出「拖字訣」。（圖由警方提供）

馬男最後栽在豬隊友，忍不住飆出印尼國罵。（圖由警方提供）

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