女老師任導護被撞癱 闖紅燈嫌犯從重改判2年2月

梁姓女老師擔任學校導護工作，遭林姓工人開車闖紅燈撞攤。（資料照，讀者提供）

2023/03/07 10:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鳳翔國中梁姓女體育老師清晨擔任導護時，被闖紅燈轎車撞飛癱瘓，家裡還有3個小孩，林姓嫌犯被地院依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑1年半，案經上訴高等法院高雄分院，合議庭上午宣判，從重改判2年2月。

據了解，2021年12月1日上午7點26分，鳳翔國中梁姓女老師擔任學校導護工作，在校旁東側保義街、保南2路口值勤，她見號誌變紅燈後，放下導護旗示意往來車輛停車，準備護送學生過馬路。

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不料，林姓男子駕駛自小客車卻未注意號誌，貿然闖越紅燈，梁師當場被撞飛，造成呼吸衰竭、頭部外傷併顱骨骨折、右側腦內出血、硬膜上出血及硬膜下出血、四肢擦挫傷等傷害，經送醫治療後，因傷勢嚴重成癱瘓。

轄區警方調閱路口監視器畫面，發現林男開車行經路口，完全沒有剎車﹔林男則辯稱因為趕著上班，一時恍神，沒看到號誌、導護老師，撞到人才踩剎車，已經來不及。案經梁女家屬提告及鳳山分局移送高雄地檢署偵辦、起訴。

高雄地院審酌林男認罪等情形，依過失致重傷害罪，判處他有期徒刑1年6月，案經上訴高雄高分院後，合議庭上午宣判，認為林男涉案情節重大，從重改判2年2月徒刑，比原審多8個月，仍可上訴。

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