不滿被開除傳訊「妳等死啦」 莾司機認罪二審逃關

台中市林姓男子任職某公司擔任司機，傳送帶有恐嚇意味的訊息給公司姚姓女會計，姚女因此心生畏懼報案，二審時認罪，法官認為他「犯後尚知正視己非」，改判拘役20天、得易科、緩刑2年，全案確定。（資料照）

2023/03/06 16:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子任職某公司擔任司機，因酒測未過遭公司開除，他心生不滿傳送帶有恐嚇意味的訊息給公司姚姓女會計，姚女因此心生畏懼報案，林一審時否認涉案遭判拘役，但二審時認罪，法官認為他「犯後尚知正視己非」，改判拘役20天、得易科、緩刑2年，全案確定。

判決指出，林男原在姚女胞兄的公司擔任司機，去年初因不滿酒測未通過遭公司開除，他認為公司故意刁難，將帳算在於公司擔任會計的姚女頭上，透過通訊軟體LINE，傳送「你等死啦」、「溫某處理阿，阿捏厚某（台語：我老婆處理了，這樣好嗎）」等語音訊息。

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姚女收到訊息後認為林男的恐嚇意味濃厚，同時心生畏懼立即向警方報案，警方通知林男到案說明時，他辯稱是因為妻子見他被開除，卻沒有領到資遣費，因此替他抱不平想要替他去勞工局申訴，他為此才以訊息告知姚女此事，不認為詞句上有構成恐嚇，但該案在一審時未獲採信。

法官認為林男所謂的「妳等死啦」，屬於加害生命、身體的告知，足以使人心生畏懼，且林也不承認犯行，依法判拘役35天，林男不服上訴並在合議庭時認罪，二審法官認為林男「犯後尚知正視己非」，因此撤銷原判決，改判拘役20天、得易科、緩刑2年，全案確定。

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