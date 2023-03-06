為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不滿被開除傳訊「妳等死啦」 莾司機認罪二審逃關

    台中市林姓男子任職某公司擔任司機，傳送帶有恐嚇意味的訊息給公司姚姓女會計，姚女因此心生畏懼報案，二審時認罪，法官認為他「犯後尚知正視己非」，改判拘役20天、得易科、緩刑2年，全案確定。（資料照）

    台中市林姓男子任職某公司擔任司機，傳送帶有恐嚇意味的訊息給公司姚姓女會計，姚女因此心生畏懼報案，二審時認罪，法官認為他「犯後尚知正視己非」，改判拘役20天、得易科、緩刑2年，全案確定。（資料照）

    2023/03/06 16:28

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子任職某公司擔任司機，因酒測未過遭公司開除，他心生不滿傳送帶有恐嚇意味的訊息給公司姚姓女會計，姚女因此心生畏懼報案，林一審時否認涉案遭判拘役，但二審時認罪，法官認為他「犯後尚知正視己非」，改判拘役20天、得易科、緩刑2年，全案確定。

    判決指出，林男原在姚女胞兄的公司擔任司機，去年初因不滿酒測未通過遭公司開除，他認為公司故意刁難，將帳算在於公司擔任會計的姚女頭上，透過通訊軟體LINE，傳送「你等死啦」、「溫某處理阿，阿捏厚某（台語：我老婆處理了，這樣好嗎）」等語音訊息。

    姚女收到訊息後認為林男的恐嚇意味濃厚，同時心生畏懼立即向警方報案，警方通知林男到案說明時，他辯稱是因為妻子見他被開除，卻沒有領到資遣費，因此替他抱不平想要替他去勞工局申訴，他為此才以訊息告知姚女此事，不認為詞句上有構成恐嚇，但該案在一審時未獲採信。

    法官認為林男所謂的「妳等死啦」，屬於加害生命、身體的告知，足以使人心生畏懼，且林也不承認犯行，依法判拘役35天，林男不服上訴並在合議庭時認罪，二審法官認為林男「犯後尚知正視己非」，因此撤銷原判決，改判拘役20天、得易科、緩刑2年，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不爽被後車按喇叭 2惡煞持球棒嗆聲被判刑5月
    2023/03/04 12:29

    不爽被後車按喇叭 2惡煞持球棒嗆聲被判刑5月
    法官稱恐嚇犯「光明磊落」 不忍重判惹非議
    2023/03/02 01:06

    法官稱恐嚇犯「光明磊落」 不忍重判惹非議

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    到基隆廟口吃飯拿碗丟老闆、嗆「你攤位不要做了！」 2男被訴
    2023/03/01 14:43

    到基隆廟口吃飯拿碗丟老闆、嗆「你攤位不要做了！」 2男被訴
    貪警聯手黑幫恐嚇重判／法官：共犯有心改過是條漢子 輕判
    2023/03/01 05:30

    貪警聯手黑幫恐嚇重判／法官：共犯有心改過是條漢子 輕判
    知名月子中心送餐員揚言告訴顧客確診 被控恐嚇成立判拘役50天
    2023/02/28 14:47

    知名月子中心送餐員揚言告訴顧客確診 被控恐嚇成立判拘役50天
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播