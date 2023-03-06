金門3阿兵哥KTV「茫茫到深更」打起來 金防部要重懲

金城分局得知KTV有人鬧事，迅即將滋事阿兵哥帶回分局偵訊。（金城分局提供）

2023/03/06 15:04

〔記者吳正庭／金門報導〕金防部3名阿兵哥5日晚間結伴金門1家KTV消費，疑似在酒後因消費問題衍生口角，不僅與店家發生不快，還上演袍澤互毆，打得頭破血流，除警方將依毀損等罪嫌送辦，金防部今天也表示，將對涉案者重懲。

縣警局金城分局指出，在金防部金門守備大隊接受常備兵役軍事訓練的王姓、張姓、何姓3名役男，與1名女姓友人前往KTV消費，由於消費續時計算問題，王男、何男與KTV員工理論，還帶著酒意出手推擠KTV員工；王、何返回包廂，又與同行的袍澤張姓男子發生口角、肢體衝突，涉嫌造成張男臉部、嘴部成傷，扭打過程，店內餐桌、玻璃、控制面板等都遭毀損，現場一片狼藉，王、何2嫌因敲打玻璃導致手部受傷，店家立即報警。

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目擊者指出，3名阿兵哥中有人喝到「鏘」，連在衛福部金門醫院急診室內都大聲咆嘯，嚇得許多前往應診者不敢踏入大門，警方派員到場，將鬧事者拉到外面，未料，該阿兵哥酒精衝腦，連路人都不放過，頻頻高分貝出言挑釁。

金城分局指出，事發後傳詢相關涉嫌人到案，全案調查完畢，將依毀損及強制等罪嫌移送金門地檢署偵辦；分局長方子欽重申，對於暴力行為必定從嚴究辦。

金防部表示，3名在金門接受常備兵役軍事訓練役男，5日晚間利用休假在KTV聚會發生肢體衝突，其中2員輕傷送醫，都已離院；單位獲報後，即指派幹部前往處理，後續除將配合警方調查，也會針對3員營外違反軍紀部分，核予重懲，並援為案例。

3名阿兵哥在KTV互毆，導致包廂內瓶罐四處散落，現場一片狼藉。（金城分局提供）

金防部阿兵哥在KTV互毆，導致包廂內瓶罐四處散落，現場一片狼藉。（讀者提供）

金防部阿兵哥在KTV酒醉互毆，送醫時還在醫院急診室外椅子上吵鬧，不僅警員在場管束，袍澤也到場規勸。（讀者提供）

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