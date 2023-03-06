非法清運爐渣9000噸賺7000萬 2公司負責人收押

水泥工程公司收購爐渣堆置在場內高達9000公噸，雲林地檢署擴大追查爐渣的來源及去處。（雲林地檢署提供）

2023/03/06 11:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕屏東某家環保科技公司受豆皮工廠委託處理爐渣，未送到合法處理場，竟直接交給沒有處理執照的台南某家工程公司，從2021年7月至今涉嫌非法清運爐渣達9000公噸，不法所得約7700萬元，雲林地檢署指揮保七總隊第三大隊偵辦，檢方認為2家公司負責人吳女、林男有逃亡可能性，向法院聲請羈押獲准。

雲林斗六市萬年東段今年1月間遭棄置大量爐渣，雲林地檢署偵辦追查爐渣來源，發現來自西螺某家豆皮廠，廠方提出委託環保公司處理的契約，承辦檢察官葉喬鈞判讀契約內容，對處理方式有疑慮進一步追查流向。

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上週五3月3日指揮保七總隊第三大隊，兵分多路同步搜索清除爐渣的環保公司及收購的水泥工程公司，並通知2公司負責人48歲吳女、53歲林男到案說明。

檢方調查，吳女領有廢棄物乙級清除執照，並受廠商委託清除爐渣，卻未將爐渣送到合法處理場處理，竟直接補貼費用請沒有處理執照的水泥工程處理，水泥場內堆置爐渣約有9000公噸。

雲林地檢署表示，由於尚有相關證人未到案，且吳女、林男恐無力負擔高額犯罪所得的沒收而有逃亡可能性，向法院聲請羈押，因爐渣疑有被亂倒情事，將進一步追查爐渣是否還有其來源及去處。

雲林地方檢署檢察長張春暉強調，領有合法執照之廢棄物清除、處理業者，應秉持執照之內容，合法清除、處理廢棄物，避免造成污染。

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