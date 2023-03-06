桃機、松機收到「隨機殺人」恐嚇訊息！航警局研判又是「他」所為

昨日（5日）有人於臉書揚言要在桃園機場、松山機場「隨機殺人」，航警局全力追查防範。圖為桃園機場畫面。（資料照）

2023/03/06 11:12

〔記者姚介修／桃園機場報導〕昨日（5日）有人於臉書揚言要在桃園機場、松山機場「隨機殺人」，航警局全力追查防範，經查這起聲稱「要在臉書同步直播桃園機場候機大廳隨機殺人」與1月多起恐嚇桃園機場放炸彈應為同一人所為，由於追查後都是境外IP，目前無法鎖定對象，但已擴大防護勤務，維護機場安全。

航警局昨（5日）晚間10點接獲報案，有一名臉書名稱「邵維省」在網路散播恐嚇言論，聲稱「3月6日將在桃園機場候機大廳隨機殺人，並且Facebook同步直播」，航警局局長邱文亮立即指示刑警大隊及台北分局全力追查並通報「臉書」下架相關貼文，根據調查顯示，這次的恐嚇留言，同樣是國外IP發放訊息，與今年1月份多起恐嚇桃園機場的手法及口吻均相仿，初步研判均為同一人所為。

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鑑於近來國內桃園國際機場、松山機場、高雄機場等重要交通設施經常接獲這類惡意恐嚇訊息，航警局除責成刑警大隊與刑事局組成專案小組，並報請地檢指揮偵辦，全力清查網路資訊追緝犯嫌外，同時通報所轄各航空站提高見警率及強化各項勤務與防範作為。

邱文亮再次強調，依照民用航空法第105條，未指定犯人向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。對於任何危害飛安言論，該局絕對嚴查嚴辦，以杜絕民眾僥倖心態，同時呼籲民眾切勿轉傳相關訊息，以身試法。

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