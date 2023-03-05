怎麼又是你！7旬退休官誤信假投資2度遭詐 都被員警攔下

許姓老翁（左1）臨櫃欲匯211萬元到指定帳戶，彰化警分局員警趕來攔阻，成功阻詐。（圖由彰化警分局提供）

2023/03/05 15:49

〔記者湯世名／彰化報導〕怎麼又是你！關務單位退休的72歲許姓老翁到郵局臨櫃欲匯款211萬元到指定帳戶，行員直覺有異通報彰化警分局員警到場，員警向許翁表示此為詐騙集團一貫伎倆，許翁一度不相信，經員警清查，赫然發現許翁在去年12月也到某銀行欲匯款數十萬元到指定帳戶，當時也曾被員警阻詐，沒想到僅2個多月後竟又險些第2度被詐，讓員警不禁搖頭「怎麼會這麼好騙？」

彰化警分局民生路派出所3日接獲彰化光復路郵局通報，表示1名72歲許姓老翁要臨櫃匯款211萬元，認為可能又是一起詐騙案，民生所員警陳泓瑜、陳柏維趕抵現場了解，許翁曾任關務人員現已退休，上月底於某網路購物網站中發現有販售精品相關訊息，欲臨櫃匯款211萬元到指定帳戶，惟員警懷疑其顧左右而言他，經再次追問，許翁始稱對方要他來臨櫃匯款時，若遇到行員關懷提問，就告訴行員說是要購買精品所需的費用。員警告知此為詐騙集團假投資真詐騙伎倆，許翁始恍然大悟，打消匯款念頭。

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員警進一步清查發現，許翁竟於去年12月誤信詐騙集團假投資訊息，欲至金融機構臨櫃匯款數十萬元，當時也是行員機警通報轄區派出所，員警趕到場始攔阻詐騙，沒想到許翁這次竟又差點被騙，讓員警直搖頭「怎麼會這麼好騙？」

由於詐騙案層出不窮，彰化警分局長張明盛今天也利用假日前往彰化秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程進行「反詐騙精準宣導」。張明盛指出，他們去年成功攔阻432件詐騙案，攔阻金額高達2億2138萬餘元，今年至3月初就已攔阻28件，攔阻金額達1242萬餘元，成功保住高齡者財產，其中攔阻單筆最高為許姓老翁的211萬元。假檢警詐騙關鍵字「涉及刑案」、「偵查不公開」及「監管帳戶」出現，就是詐騙，提醒大家善用165反詐騙專線進行查證。六大詐騙手法包括有假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙及假檢警詐騙，強化民眾識詐觀念，提高對詐騙情境的警覺性，並讓接收到防詐預防資訊的人回去宣傳，保護自己也保護家人，達到警民齊心共同打擊詐騙犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化警分局今天利用假日到彰化秀傳醫院宣導防詐。（圖由彰化警分局提供）

彰化警分局長張明盛（中）今天利用假日到彰化秀傳醫院宣導防詐。（圖由彰化警分局提供）

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