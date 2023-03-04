龍井火燒山前後空拍圖曝光！原PO：真的麥夠燒了

竹坑南寮步道成焦土一片。（林滄武提供）

2023/03/04 21:03

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市龍井區著名登山景點「竹坑南寮步道」遭公墓火警釀成火燒山波及，台中公墓火警仍不斷，消防人員疲於奔命。民眾林滄武在臉書社團「龍井之鄉」PO出南寮步道火災前後對比空拍圖，翠綠環境變成焦土一片，呼籲「真的麥夠燒了」。

林滄武說，昔日空拍圖是2021年6月於南寮竹坑登山步道A步道觀景平台拍攝，上月底龍井發生火燒山，南崗產業道路就像一條「防火巷」，如今紀錄火燒山前後對比，希望有一天能回到生意盎然的樣子。

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貼文一出，吸引超過600人按讚，留言「到底是哪個缺德鬼造成的」、「可憐的鹿兒無家可歸」、「如果是掃墓造成的，祖先會很難過吧」、「這樣燒除了生靈受創，消防弟兄們也疲於奔命，太辛苦了」、「除了空污、這樣燒、死的生靈太多、真的罪孽深重」。

龍井區公所說，竹坑南寮步道經多年細心照顧及守護，形成生態豐富之寶地，這次森林大火燒毀無數動物的家園，公所盡全力搶救已脫水樹木，也出動灑水車進行澆水，請登山民眾注意自身安全，勿跨越封鎖線，若想盡份心力，登山時可帶罐水替急需水份的花草樹木解燃眉之急。

2021年6月的竹坑南寮步道空拍圖。（林滄武提供）

林滄武說，南崗產業道路就像是一條「防火巷」，希望遭遇火劫的山坡，能盡快回到昔日綠意盎然的模樣。（林滄武提供）

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