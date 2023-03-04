怒砸汽油彈！2度火攻友禮儀社倉庫 男跟罐頭塔都芭比Q了

賴姓男子與經營禮儀社的友人陳姓男子發生糾紛，竟1週內2度到陳男公司倉庫丟擲汽油彈縱火。（民眾提供）

2023/03/04 19:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕賴姓男子與經營禮儀社的友人陳姓男子發生糾紛，竟1週內2度到陳男公司倉庫丟擲汽油彈縱火，第一次燒毀倉庫外9座罐頭塔及倉庫外牆；第二次則將汽油彈丟入倉庫內，幸因落在鐵籠架上，未引發延燒。法院判賴男第一次為放火燒毀罐頭塔等處1年10個月；第二次放火燒建物未遂，處1年11個月，應執行有期徒刑3年5個月。

賴男與陳男有糾紛，心生不滿，得知陳男在苗栗縣頭份市有倉庫，去年10月25日凌晨以玻璃瓶自製汽油彈5枚，再騎車牌拔除的機車到場，點燃2枚汽油彈，朝倉庫外罐頭塔底座方向丟擲，再將剩餘未點燃的3枚汽油彈丟到起火處，致使9座罐頭塔底座燒毀，還延燒倉庫外牆。火勢經消防人員灌救，才未延燒到鄰近民宅，但也造成民宅外牆碳化，窗戶受熱破裂，致生公共危險。

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不料，去年10月30日，賴男再自製4枚汽油彈，隔天早上6點左右騎機車到陳男倉庫，先以鐵鎚敲破倉庫外陳男小貨車前擋風玻璃，再敲破倉庫窗戶玻璃，點燃2枚汽油彈丟入倉庫內，未點燃的另2枚也丟擲到起火處，幸因汽油彈恰好落於倉庫內鐵籠架上，未引發延燒，才未發釀成大火。

法官調查，賴男兩次犯行皆為有計畫的預謀犯案。第一次犯放火燒燬他人所有物罪，並造成陳男30萬元財產損失，也差點燒入鄰近民宅屋內；第二次犯放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂，雖僅造成陳男約6千元財產損失，但因倉庫內仍有存放紙箱、木框等物，若起火點不幸位於易燃物上，火勢恐一發不可收拾，恐將造成倉庫或相鄰住宅相當嚴重之傷亡或損失。

法官審理，認賴男二次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。第一次犯行處1年10個月；第二次犯行處1年11個月。應執行有期徒刑3年5個月。

賴男1週內2度到陳男公司倉庫丟擲汽油彈縱火。（民眾提供）

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