「神秘女」一見鍾情跟拍３個月 健身男告「跟騷」：我連她名字都不知道！

一名有在健身的男子參加戶外課程，遭一名女子熱烈追求，男子不堪其擾提告。（示意圖，記者王捷攝）

2023/03/04 19:09

〔記者王捷／台南報導〕台南一名約30歲的男子平日有在健身，他疑似與一名身材肉肉的女子共同參加了戶外課程，這名女子看到他一見鍾情，三個月來不但搜出了男子所有社交帳號，還偷拍照片做成情書，情書還送到男方家，被害人不堪其擾決定提告跟騷，當警方問到女子是誰時，被害男突然崩潰大喊「我連她叫什麼都不知道！」

這名約30歲的男子熱愛戶外運動、常上健身房，他只隱約記得在三個月前的戶外課程，似乎有看到這名女子，但根本不認識對方，接著就是噩夢的開始；不久女子就找到他常去的健身房，打探他都什麼時候來健身，一開始他以為對方只是想認識他，覺得只要不理她，對方也沒轍，沒想到女子一路跟到他常去的早午餐店，還詢問店長他平常喜歡吃什麼。

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有次男子回家被室友攔住，因為這名女子竟找到室友工作的地方，問室友能不能轉達想加被害男社交ＡＰＰ的好友，讓男子毛毛的，這個月回家，租屋處的管理員突然告知被害人，有名女子女轉交一封情書送給他，而情書的內容都是他的照片，女子還把照片合成兩人的合照，當女子找上門，被害人嚇到直接報案。

警分局都有負責性侵、家暴與跟蹤騷擾防制法的家防官，不論案發地在哪，只要有犯罪證據，家防官都要受理被害人報案，不會要求被害人跑去案發地、戶籍地報案；家防官說，跟騷法是新的法令，有很多民眾不清楚構成要件，以及與性相關的犯罪態樣，且多數人的刻板印象女性是被害人，其實男性也可能被害，跟騷法第三條規定了8種行為態樣，而且不是偶發、單一的事件，無論同性、異性都能提告。

家防官說，向警察機關提告時，警方會以書面資料告誡嫌疑人，同法第五條規定，如果兩年內嫌疑人再對被害人有跟騷行為，被害人可以聲請保護令，只要嫌疑人再有違反保護令的舉動，就會直接視為違反保護令，以同法十九條的規定，可以處3年以下徒刑、拘役，或最高30萬元的罰金。

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