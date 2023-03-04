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    離奇！彰化男騎電動自行車返家 摔倒在屋前喪命

    卓男昨晚牽電動自行車要入屋，疑因重心不穩摔倒被壓，直到今天清晨才被人發現報案，送彰基急救，到院前死亡。（民眾提供）

    卓男昨晚牽電動自行車要入屋，疑因重心不穩摔倒被壓，直到今天清晨才被人發現報案，送彰基急救，到院前死亡。（民眾提供）

    2023/03/04 14:39

    首次上稿：12:17
    更新時間：14:39

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕夜晚太冷?彰化市49歲卓姓男子昨晚10點騎電動自行車返家，準備牽車進入屋內時，疑似重心不穩摔倒在門前，直到今天清晨5點才被人發現通知警消送往彰基急救，經急救後回天乏術，現場沒有打鬥痕跡，卓男也無外傷，至於是否與失溫有關，全案將由請檢察官刑事相驗以釐清死因。

    彰化警分局大竹派出所長呂皆慶表示，卓男獨自居住在彰化市彰南路，目前有工作，根據路口監視器畫面，卓男在昨天晚間10時倒地之後到送醫之前，整整7個小時都沒有再度起身與求救。

    彰化東區消防分隊長白湧文指出，消防人員到場時，發現卓男側躺在兩台機車之間，從嘴邊到胸口都有嘔吐物，清除口中異物並進行心肺復甦術，卓男雖然手腳摸起來冰冷，但核心還有些許體溫。

    彰基急診暨重症醫學部主治醫師廖靜彗表示，患者送來沒有呼吸心跳，呈現低體溫，經急救後回天乏術，患者身上沒有明顯外傷，進一步死因由法醫鑑定。

    警方指出，員警到場發現卓男身上有酒味，電動自行車的車體加上電池大約50多公斤，但從監視器畫面發現，卓男牽車時腳步蹣跚，並非一次就牽進去，還因為重心不穩，摔倒在自家屋前，電動自行車又壓到腳，摔倒後一度掙扎，至於為何沒有大聲求救，是否與健康或是失溫有關，都有待調查了解，將請檢察官刑事相驗以釐清死因。

    卓男昨晚要牽電動自行車要進入屋內，卻疑似重心不穩摔倒被壓，今天清晨被人發現報案送醫急救，到院前死亡。（民眾提供）

    卓男昨晚要牽電動自行車要進入屋內，卻疑似重心不穩摔倒被壓，今天清晨被人發現報案送醫急救，到院前死亡。（民眾提供）

    卓男昨晚要牽電動自行車要進入屋內，卻疑似重心不穩摔倒被壓，今天清晨被人發現報案送醫急救，到院前死亡。（民眾提供）

    卓男昨晚要牽電動自行車要進入屋內，卻疑似重心不穩摔倒被壓，今天清晨被人發現報案送醫急救，到院前死亡。（民眾提供）

    卓男昨晚牽電動自行車要入屋，疑因重心不穩摔倒被壓，直到今天清晨才被人發現報案，送彰基急救，到院前死亡。（民眾提供）

    卓男昨晚牽電動自行車要入屋，疑因重心不穩摔倒被壓，直到今天清晨才被人發現報案，送彰基急救，到院前死亡。（民眾提供）

    卓男所騎的電動自行車，車體連同電池大約重50多公斤。（民眾提供）

    卓男所騎的電動自行車，車體連同電池大約重50多公斤。（民眾提供）

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