為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    少女想去校外教學 向阿嬤男友討錢遭亂摸不敢講...

    小妤只是想去校外教學，卻遭阿嬤男友猥褻。示意圖，與本案無關。（資料照）

    小妤只是想去校外教學，卻遭阿嬤男友猥褻。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2023/03/04 12:04

    〔記者吳政峰／台北報導〕2020年間，當時13歲的少女小妤（化名）想要參加校外教學，便向阿嬤的王姓同居阿伯要錢，未料王男竟藉機對她搓奶摸陰，嚇得小妤尖叫「阿嬤」求救。王男見狀趕緊放手，並塞了1000元封口費。直到學校導師進行生活輔導時，小妤才透露此事。高等法院更一審日前認王男觸犯對未滿14歲少女強制猥褻罪，處3年2月徒刑。

    判決指出，小妤與阿嬤跟王男同住，2020年間，小妤想參加學校舉辦的校外教學，便跑到王男房間索討2000元費用，未料王男不給，反而藉機摸她的胸部和下體。小妤見用手反抗無效，情急之下放聲大叫「阿嬤」求救，終於迫使王男放手。王男趕緊掏出1000元封口，小妤拿了錢立刻逃離。

    小妤平常一個月只跟爸爸見1、2次面，未跟媽媽聯繫，案發後不知如何是好，擔心說出去會被同學議論，也憂心王男一走了之，家中經濟會出問題，便把此事隱忍下來、藏在心底。

    某日，班導對小妤進行生活輔導，談到一半，小妤無意間透露遭王男猥褻一事，班導聽了大驚，趕緊追問，小妤這才一五一十道出受害經過。

    雖然王男否認犯案，強調是因為「體罰」而遭挾怨報復，但更一審認為，全案並非由小妤主動報案，而是導師進行生活輔導時，意外得知，進而通報市警察局婦幼警察隊，協助申請保護令，再加上小妤表示擔心案件爆發恐頓失經濟支柱，實無虛捏誣指的可能。

    小妤表示，不喜歡阿伯摸她，但不會不喜歡他，她知道這個罪很重，但她沒有說謊，只希望阿伯承認錯誤道歉，願意原諒他，不要請求賠償。

    更一審審酌小妤意見，考量王男犯後矢口否認，未見悔意，幸犯案手段尚非兇暴，與小妤日常互動平和，又已年逾7旬，決議判其3年2月刑，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    強拉卡拉OK老闆娘看「蝌蚪」 色男客摸胸強吻GG了
    2023/03/02 07:06

    強拉卡拉OK老闆娘看「蝌蚪」 色男客摸胸強吻GG了
    碩士男偷摳男室友屁眼 代價罰金18萬元
    2023/02/28 22:41

    碩士男偷摳男室友屁眼 代價罰金18萬元

    本季依然美味的青森蘋果 真心誠意直送台灣
    中國官場又爆性醜聞 貧縣縣長被控性侵中共中央外派女幹部
    2023/02/25 15:50

    中國官場又爆性醜聞 貧縣縣長被控性侵中共中央外派女幹部
    73歲翁強吻20歲櫃姐還用下體磨蹭 噁辯：她對我動情
    2023/02/23 11:22

    73歲翁強吻20歲櫃姐還用下體磨蹭 噁辯：她對我動情
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播