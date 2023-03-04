少女想去校外教學 向阿嬤男友討錢遭亂摸不敢講...

小妤只是想去校外教學，卻遭阿嬤男友猥褻。示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/03/04 12:04

〔記者吳政峰／台北報導〕2020年間，當時13歲的少女小妤（化名）想要參加校外教學，便向阿嬤的王姓同居阿伯要錢，未料王男竟藉機對她搓奶摸陰，嚇得小妤尖叫「阿嬤」求救。王男見狀趕緊放手，並塞了1000元封口費。直到學校導師進行生活輔導時，小妤才透露此事。高等法院更一審日前認王男觸犯對未滿14歲少女強制猥褻罪，處3年2月徒刑。

判決指出，小妤與阿嬤跟王男同住，2020年間，小妤想參加學校舉辦的校外教學，便跑到王男房間索討2000元費用，未料王男不給，反而藉機摸她的胸部和下體。小妤見用手反抗無效，情急之下放聲大叫「阿嬤」求救，終於迫使王男放手。王男趕緊掏出1000元封口，小妤拿了錢立刻逃離。

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小妤平常一個月只跟爸爸見1、2次面，未跟媽媽聯繫，案發後不知如何是好，擔心說出去會被同學議論，也憂心王男一走了之，家中經濟會出問題，便把此事隱忍下來、藏在心底。

某日，班導對小妤進行生活輔導，談到一半，小妤無意間透露遭王男猥褻一事，班導聽了大驚，趕緊追問，小妤這才一五一十道出受害經過。

雖然王男否認犯案，強調是因為「體罰」而遭挾怨報復，但更一審認為，全案並非由小妤主動報案，而是導師進行生活輔導時，意外得知，進而通報市警察局婦幼警察隊，協助申請保護令，再加上小妤表示擔心案件爆發恐頓失經濟支柱，實無虛捏誣指的可能。

小妤表示，不喜歡阿伯摸她，但不會不喜歡他，她知道這個罪很重，但她沒有說謊，只希望阿伯承認錯誤道歉，願意原諒他，不要請求賠償。

更一審審酌小妤意見，考量王男犯後矢口否認，未見悔意，幸犯案手段尚非兇暴，與小妤日常互動平和，又已年逾7旬，決議判其3年2月刑，可上訴。

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