毒品？博奕？面子？桃園角頭遭狙殺 警方懷疑與竹聯幫2堂口有關

桃園黑幫「黑人家族」老大郭信一2日傍晚在桃園市桃園區遭槍手伏擊送醫不治，案發後警方封鎖現場蒐證。（資料照）

2023/01/03 22:32

〔社會新聞中心／台北報導〕桃園「黑人家族」角頭郭信一遭槍擊狙殺命案，警方目前懷疑是竹聯幫兩大堂口可能涉案；一是「弘仁會」牽涉到的賭博球板糾紛和擄人勒索事件；另一起則是「信堂」涉及的大批茶葉藏毒案；警方將逐一進行釐清過濾。

警方表示，2021年年2月間，「黑人家族」二當家黃姓男子開車訪友，被弘仁會疑因涉及毒品與億元賭資糾紛，以車輛撞擊圍堵黃男後拉下押走，新北市與北市警都據報進行攔截，但黃被囚禁6天後，當時就傳出是郭信一出面「砍價」，付出5千萬元贖金才獲釋。

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隨後，3月間，林姓女組頭到宮廟拜拜，也是遭弘仁人成員以車輛夾擊後擄押6天，逼簽3千萬元本票才放人。最後，經刑事局偵四大隊第二隊長期蒐證，在台北、新北拘提6人，弘仁會林姓大哥在新北永和區被捕。

由於「弘仁會」的作風一向是「有仇等時機必報」的一貫兇狠作風，江湖圈當時一致認為，「不會善了」，弘仁會與「黑人家族」終會一戰。

此外，竹聯幫「信堂」彭姓與徐姓大哥，在桃園市和新北市中和等兩地承租套房作為毒品倉庫，再將毒品用茶葉袋包裝以便混淆販售。案經台北市刑警大隊掃黑專責隊蒐證檢肅，將兩人逮獲外，還起出市價逾億元的安毒十二點九公斤以及Ｋ他命四十三公斤。

由於彭嫌與徐嫌的藏毒和販售地點，就在「黑人家族」的角頭周邊，不免讓信堂成員懷疑是對方扮演「挌背仔」，向警方通信報訊，讓竹聯幫信堂遭受重創，損失逾億元的利益，因此心存復。

目前，桃園警方針對竹聯幫兩大堂口案件，協請台北市警局與刑事局共同進行過濾，以便查出郭信一遭擊狙殺的真正幕後肇因。

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