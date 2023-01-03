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    首頁　>　社會

    法網難逃！毒品人口開贓車偷電纜線仍被緝獲

    布袋警分局破獲電纜線偷竊集團，將嚴姓等3名嫌犯依加重竊盜、毒品罪嫌移送檢方偵辦。（布袋警分局提供）

    布袋警分局破獲電纜線偷竊集團，將嚴姓等3名嫌犯依加重竊盜、毒品罪嫌移送檢方偵辦。（布袋警分局提供）

    2023/01/03 21:53

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由毒品人口組成的偷電纜線竊盜集團，看準嘉義、雲林沿海光電業者正大興土木，開著偷來的贓車到處趁機偷竊工地電纜線變賣，光電業者則要付出高額成本修復，苦不堪言，經嘉義縣布袋警分鍥而不捨追查緝捕到嚴姓等3名嫌犯，訊後將3人依加重竊盜、毒品罪嫌移送檢方偵辦，並經法院預防性羈押防止再犯。

    布袋警分局長黃世德表示，去年12月間接獲轄內太陽能光電公司報案，指稱位於義竹鄉的工地陸續發生多起電纜線遭竊案件，因屬民生竊盜重大案件，影響漁電共生造成大量漁蝦死亡及民眾用電損失甚鉅，立即組成專案小組報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

    不過犯嫌相當狡猾，除不斷利用偷竊車輛犯案，犯案地點也不斷更換，意圖使警方難以掌握行蹤，犯案足跡遍及雲林、嘉義海區，光電公司合計損失電纜線總長度近千米，維修金額預估超過20萬元，經警方積極調閱過濾近百支路口監視器，終掌握到做案車輛。

    專案小組進一步鎖定犯嫌身分，幹員持嘉義地方法院核發的搜索票於1月2日凌晨在太保市發現該集團嫌犯駕駛做案車輛出現，當場實施圍捕，查獲嚴姓嫌犯等3人，現場查扣作案用車輛1輛、重70公斤電纜線、重10斤銅塊一批、破壞剪等相關工具及於身上查獲第一級毒品海洛因0.47公克。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    嘉義縣布袋警分局破獲電纜線偷竊集團。（布袋警分局提供）

    嘉義縣布袋警分局破獲電纜線偷竊集團。（布袋警分局提供）

    嘉義縣布袋警分局破獲電纜線偷竊集團，起出作案工具。（布袋警分局提供）

    嘉義縣布袋警分局破獲電纜線偷竊集團，起出作案工具。（布袋警分局提供）

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