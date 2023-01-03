獨家》檢警相驗郭信一遺體 研判歹徒開7槍 全身9彈孔、1槍近心臟

桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉（右1著藍色襯衫者）會同法醫、警方到桃園殯儀館相驗郭信一遺體。（記者陳恩惠攝）

2023/01/03 15:20

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園角頭「黑人」郭信一昨天傍晚在桃園區泰昌十街住處樓下遭1名槍手當街狙殺身亡，檢警今天相驗死者遺體，初步勘驗郭的前胸、後背各有4處彈孔，右手1處彈孔，因部分為貫穿槍傷，被擊中幾槍還有待解剖複驗確認，致命傷可能為左胸近心臟部位中彈及其他貫穿槍傷造成出血性休克；而警方昨在案發現場共尋獲7個彈殼，從現場監視畫面比對，研判槍手共開7槍，並非最先傳出的6槍。

案發現場監視系統拍下槍擊案驚悚過程，「黑人」郭信一於昨天傍晚5點20分許到自家樓下倒垃圾時，突遭1名穿著黑衣連身帽及黑褲子的槍手欺近開槍伏擊，郭中槍後立即往路中央奔逃，槍手在後追上開槍，郭一度往前傾倒又起身奮力逃生，但遭槍手又接連開槍，最後中彈倒地不起，槍手又上前補了1槍、隨即奔赴一旁停放的豐田轎車進入駕駛座駕車逃逸。

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桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉今天上午率檢察官、法醫會同警方相驗郭的遺體，檢警相驗1小時後結束。據了解，檢警發現郭的後背有4處彈孔、前胸及腹部也有4處彈孔，右手掌1處彈孔，初判致命傷可能為左胸靠近心臟部位中彈及上身槍傷造成內出血引發出血性休克死亡，而因其中應有貫穿傷，遭擊中幾槍還待後續解剖複驗釐清。

郭接連中彈倒地後，槍手又上前補了1槍。（擷自影片）

郭信一中彈倒地後（紅圈處），槍手隨即奔赴一旁停放的豐田轎車後駕車逃逸。（綠圈處）。（擷自影片）

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